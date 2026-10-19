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विजयादशमी 2026: महंगा हुआ रावण का पुतला, 20 फीट के कुंभकरण की कीमत पहुंची 30 से 35 हजार

महंगा हुआ रावण का पुतला ( ETV Bharat )

दुर्ग: दशहरा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. रावण के पुतलों का निर्माण और उसे अंतिम रुप देने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी पुतले बनाने वाले परिवारों का कहना है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई के चलते, उनके कारोबार पर तेजी से असर होने लगा है. महंगाई का आलम ये है कि लागत निकलना तक मुश्किल हो गया है. कारीगरों का कहना है कि पुतले बनाने में अब वो फायदा नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था.

महंगा हुआ रावण का पुतला कारीगर बताते हैं कि कभी महज 300 रुपए में तैयार होने वाला रावण अब हजारों रुपए में तैयार बड़ी मुश्किल से होता है. पुतलों की कीमत 1500 से 2000 रुपए प्रति फीट तक पहुंच गई है. कारीगर बताते हैं कि पिछले साल जिस 20 फीट के रावण के पुतले को तैयार करने में 16 से 20 हजार रुपए खर्च होते थे, उसी पुतले की कीमत इस बार 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच गई है.