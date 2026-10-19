विजयादशमी 2026: महंगा हुआ रावण का पुतला, 20 फीट के कुंभकरण की कीमत पहुंची 30 से 35 हजार
कारीगरों का कहना है कि बांस और मजदूरी की दर बढ़ने से मुनाफा नहीं के बराबर होता है. दुर्ग से अतुल कुमार शर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 12:08 PM IST
दुर्ग: दशहरा का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है. रावण के पुतलों का निर्माण और उसे अंतिम रुप देने की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पीढ़ी दर पीढ़ी पुतले बनाने वाले परिवारों का कहना है कि दिनों दिन बढ़ती महंगाई के चलते, उनके कारोबार पर तेजी से असर होने लगा है. महंगाई का आलम ये है कि लागत निकलना तक मुश्किल हो गया है. कारीगरों का कहना है कि पुतले बनाने में अब वो फायदा नहीं मिल रहा जो पहले मिला करता था.
महंगा हुआ रावण का पुतला
कारीगर बताते हैं कि कभी महज 300 रुपए में तैयार होने वाला रावण अब हजारों रुपए में तैयार बड़ी मुश्किल से होता है. पुतलों की कीमत 1500 से 2000 रुपए प्रति फीट तक पहुंच गई है. कारीगर बताते हैं कि पिछले साल जिस 20 फीट के रावण के पुतले को तैयार करने में 16 से 20 हजार रुपए खर्च होते थे, उसी पुतले की कीमत इस बार 30 से 35 हजार रुपए तक पहुंच गई है.
पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहे पुतला
कारीगरों की मानें तो बांस, बारदाने, रस्सी और मजदूरी के बढ़ते दरों ने कारीगरों की लागत बढ़ा दी है. दुर्ग के कुथरेल गांव में पीढ़ियों से चली आ रही रावण के पुतले बनाने की कला पर महंगाई का सबसे बुरा असर अब पड़ने लगा है. कारीगरों का कहना है कि वो पुतले तो बनाना चाहते हैं, पर महंगाई के चलते उनकी कमर अब टूटने लगी है.
पिता से सीखा अंचल ने पुतले बनाने का हुनर
ग्राम कुथरेल में अंचल साहू और डॉ. जितेंद्र साहू पिछले 35 वर्षों से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कर रहे हैं. अंचल साहू ने यह हुनर अपने पिता लोमन साहू से सीखा था. वर्ष 2004 में पिता के निधन के बाद उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली. आज उनके वर्कशॉप में रावण के पुतलों को अंतिम रूप देने के लिए दिन-रात मेहनत की जा रही है. लेकिन इस बार बढ़ती महंगाई ने पुतलों की लागत काफी बढ़ा दी है.
पुतलों के दाम कई गुणा बढ़े
कारीगर अंचल साहू के मुताबिक, पिछले 2 से 3 वर्षों में निर्माण सामग्री के दाम 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. जो बांस पहले 120 रुपए में मिलता था, उसकी कीमत अब 160 रुपए तक पहुंच गई है. इस बार करीब 600 बांस पुतले बनाने में इस्तेमाल किए जा रहे हैं. वहीं बारदाने की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 185 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है. पुतलों को बांधने में इस्तेमाल होने वाली सुतली और रस्सी पर ही करीब डेढ़ क्विंटल सामग्री के लिए 45 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं. इसके अलावा मजदूरी का खर्च भी 70 से 80 हजार रुपए से बढ़कर करीब 1 लाख 70 हजार रुपए तक पहुंच गया है. ऐसे में पुतलों की कीमत बढ़ाना कारीगरों की मजबूरी बन गया है.
कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई मुसीबत
पुतले बनाने वाले कारीगर अंचल साहू के कुथरेल के वर्कशॉप में इन दिनों 25 से 30 कारीगर काम कर रहे हैं. यहां 10 से लेकर 45 फीट तक के कुल 24 पुतले तैयार किए जा रहे हैं. काम का दबाव इतना अधिक है कि समय की कमी के कारण 23 से ज्यादा पुतले के ऑर्डर लौटाने पड़े हैं. यहां तैयार होने वाले पुतले केवल दुर्ग ही नहीं, बल्कि राजनांदगांव और गुंडरदेही में भी रावण दहन के लिए भेजे जाते हैं. हर पुतले के निर्माण में कारीगरों की मेहनत, अनुभव और बारीकियां शामिल होती हैं.
पुतले बनाने वाले कलाकारों का छलका दर्द
पुतले बनाने वाले मजदूर कहते हैं कि बांस के ढांचे से लेकर रावण के चेहरे और उसके विशाल स्वरूप को तैयार करने तक कई दिनों की मेहनत लगती है. बुजुर्ग कारीगर कृष्णा राम साहू बताते हैं कि रावण के पुतले बनाना उनके लिए केवल रोजगार का साधन नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक कला है. इस काम में अनुभव और हुनर की अहम भूमिका रहती है. बुजुर्ग कलाकार साहू कहते हैं कि यही वजह है कि वे नई पीढ़ी को भी बांस बांधने, पुतले का ढांचा खड़ा करने और उसे आकर्षक रूप देने की कला सिखा रहे हैं, ताकि ये कला दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच सके.
कलाकारों का घर चलना हुआ मुश्किल
हालांकि बढ़ती लागत और समय की कमी इस पारंपरिक काम के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रही है, फिर भी कारीगर अपनी कला को जीवित रखने में जुटे हुए हैं. महंगाई ने इस बार रावण के पुतलों की कीमत जरूर बढ़ा दी है, लेकिन दशहरे का उत्साह कम नहीं हुआ. कुथरेल के कारीगर आज भी उसी लगन से रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले तैयार कर रहे हैं, जैसे वो पहले किया करते थे. ये बात जरूर है कि बढ़ते खर्च के बीच उनकी कोशिश है कि वर्षों पुरानी यह परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक उसी तरह पहुंचती रहे जैसे उनतक पहुंची है.
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