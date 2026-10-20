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विजयादशमी 2026 : सिर्फ एक दिन माता कंकाली देती हैं दर्शन, 500 साल पुराना मठ, नागा साधुओं के शस्त्रों की होती है पूजा

माता कंकाली का धाम ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कंकाली पारा में स्थित कंकाली मठ एक ऐसा मठ है जो साल में केवल एक दिन यानी विजयादशमी के दिन ही खोला जाता है. ऐसी मान्यता है कि माता कंकाली अपने पुराने घर यानी कंकाली मठ में साल में केवल एक बार दशहरे के दिन लोगों को दर्शन देने के लिए पहुंचती है. विजयादशमी के दिन कंकाली मठ में सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के दर्शन और अस्त्र शस्त्र की पूजा आराधना और दर्शन लाभ लेने के लिए आते हैं.









500 साल पुराना है इतिहास

कंकाली मठ का इतिहास 500 साल पुराना है. कंकाली मठ के पहले महंत कृपाल गिरी थे. ऐसी मान्यता है कि महंत कृपाल गिरी और माता कंकाली दोनों मिलकर पाशा खेला करते थे. इस मठ का निर्माण पहले महंत कृपाल गिरी ने करवाया था. इस मठ की देखरेख और दूसरी व्यवस्थाएं महंत की छठवीं पीढ़ी आज भी कर रही है.

माता कंकाली का 500 साल पुराना मठ (ETV BHARAT CHHATTISGARH) साल में एक बार ही दर्शन