विजयादशमी 2026 : सिर्फ एक दिन माता कंकाली देती हैं दर्शन, 500 साल पुराना मठ, नागा साधुओं के शस्त्रों की होती है पूजा
विजयादशमी के दिन रायपुर के कंकाली मठ के द्वार खोले गए. ऐसी मान्यता है कि सिर्फ एक दिन कंकाली माता यहां पर विराजती हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 20, 2026 at 2:24 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कंकाली पारा में स्थित कंकाली मठ एक ऐसा मठ है जो साल में केवल एक दिन यानी विजयादशमी के दिन ही खोला जाता है. ऐसी मान्यता है कि माता कंकाली अपने पुराने घर यानी कंकाली मठ में साल में केवल एक बार दशहरे के दिन लोगों को दर्शन देने के लिए पहुंचती है. विजयादशमी के दिन कंकाली मठ में सैकड़ों की संख्या में भक्त माता के दर्शन और अस्त्र शस्त्र की पूजा आराधना और दर्शन लाभ लेने के लिए आते हैं.
500 साल पुराना है इतिहास
कंकाली मठ का इतिहास 500 साल पुराना है. कंकाली मठ के पहले महंत कृपाल गिरी थे. ऐसी मान्यता है कि महंत कृपाल गिरी और माता कंकाली दोनों मिलकर पाशा खेला करते थे. इस मठ का निर्माण पहले महंत कृपाल गिरी ने करवाया था. इस मठ की देखरेख और दूसरी व्यवस्थाएं महंत की छठवीं पीढ़ी आज भी कर रही है.
साल में एक बार ही दर्शन
श्रद्धालु डुमेश्वरी देवांगन ने बताया कि मंदिर की सबसे पहली खासियत ये है कि ये साल में एक दिन केवल विजयादशमी यानी दशहरा के दिन खुलता है. दशहरा के दिन दूर-दूर से लोग यहां पर माता कंकाली के दर्शन के लिए पहुंचते हैं. नवमी की रात 12 बजे से लेकर दशमी की रात 12 बजे तक यह मंदिर खुला रहता है.
यह माता कंकाली का मायका है. वर्ष में केवल एक बार दशहरे के दिन वो दर्शन देने के लिए भक्तों के पास आती है. मैं पिछले 10 साल से लगातार इस मंदिर में आ रही हूं. जब मैं पहली बार इस मंदिर में आई थी तब मैं अविवाहित थी. पहली बार मंदिर आने पर मुझे सिंदूर मिला था, जिसके बाद मेरी शादी तय हुई. इसकी वजह से मुझे कंकाली माता में बहुत ज्यादा आस्था और भक्ति है- डुमेश्वरी देवांगन, श्रद्धालु
भक्त अजीत सिंह ने बताया कि कंकाली मठ में बरसों पुरानी सांस्कृतिक धरोहर को संजोकर रखा गया है. जिसे छत्तीसगढ़ के लोग दूर-दूर से देखने आते हैं. सुबह से लेकर रात तक कंकाली मठ में लोगों की भीड़ रहती है.
मैं पिछले 20 सालों से इस मंदिर में हर दशहरे के दिन माता के दर्शन करने के लिए आता हूं. यहां पर अस्त्र-शस्त्र रखे हुए हैं. जिसे देखने के लिए लोग पहुंचते हैं. माता के अस्त्र-शास्त्र के पूजन करने के बाद लोग एक दूसरे को दशहरे की बधाई देते हैं- अजीत सिंह,श्रद्धालु
महंत पुत्र अभिषेक गिरी ने बताया कि विजयादशमी के दिन माता कंकाली अपने पुराने घर कंकाली मठ में विराजमान होती है. इसलिए उनके दर्शन के लिए मंदिर के पट खोले जाते हैं. आज के दिन दर्शन करने वाले भक्तों की भी काफी भीड़ रहती है. यहां पर नागा साधु रहा करते थे. उनके द्वारा निर्मित अस्त्र और शस्त्र रखे हैं जिनकी भी पूजा आज के दिन की जाती है.
हमारे पूर्वज नागा साधु सन्यासी थे. लगातार भक्ति में लीन रहते थे और पूजा पाठ किया करते थे. अस्त्र शस्त्र का निर्माण भी किया करते थे. जिसकी वजह से नागा साधुओं को धर्म योद्धा भी कहा जाता था- अभिषेक गिरी, महंत पुत्र
प्राचीन समय में नागा साधुओं का रहता था वास
कंकाली मठ के महंत हरभूषण गिरी ने बताया कि इस मठ का इतिहास 500 साल पुराना है. कंकाली मठ में प्राचीन समय में नागा साधु रहा करते थे. मठ के पहले महंत कृपाल गिरी जी ने मठ में मां कंकाली की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा आराधना किया करते थे. महंत कृपाल गिरी ने कुछ सालों के बाद कंकाली तालाब और कंकाली मंदिर का भी निर्माण करवाया था. माता कंकाली की प्रतिमा को मठ के महंत ने कंकाली मंदिर में स्थापित कर दिया.
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