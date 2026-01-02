ETV Bharat / state

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर विजय सिन्हा सख्त, बोले- 'अधिकारियों की जवाबदेही होगी तय'

फार्मर रजिस्ट्री को लेकर विजय सिन्हा ने कहा, किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मजबूत और भरोसेमंद फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना लक्ष्य है.

bihar farmer registry
विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 2, 2026 at 7:21 PM IST

5 Min Read
पटना: बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी एग्री स्टैक परियोजना के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया है कि फार्मर रजिस्ट्री राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

जमाबंदी बकेट क्लेम में सुस्ती पर नाराजगी: विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य के सभी किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित हो और भविष्य की सभी कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किसानों तक पहुंचे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर गहरी चिंता जताई है.

bihar farmer registry
विजय सिन्हा (ETV Bharat)

"यह स्थिति गंभीर है और इसे किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा. सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी इस कार्य को मिशन मोड में लेकर प्रतिदिन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित करें."- विजय कुमार सिन्हा,राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, बिहार

मुख्य सचिव स्तर से होगी दो चरणों में समीक्षा: फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति को लेकर सरकार की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्य सचिव स्तर से दो चरणों में गहन समीक्षा प्रस्तावित की गई है. विभागीय सचिव गोपाल मीणा ने बताया कि पहली समीक्षा 6 जनवरी से 9 जनवरी 2026 तक की जाएगी, जबकि दूसरी समीक्षा 18 जनवरी से 21 जनवरी 2026 के बीच होगी. इन समीक्षाओं के माध्यम से जिलावार और अंचलवार प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाएगी.

3 जनवरी को पहली बड़ी समीक्षा बैठक: विभागीय सचिव द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, 3 जनवरी 2026 को मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. इस बैठक में सभी जिलों के समाहर्ता, कृषि विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. गौरतलब है कि इस परियोजना की निगरानी केंद्र सरकार के स्तर से भी लगातार की जा रही है.

bihar farmer registry
नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार सिन्हा (ETV Bharat)

आंकड़ों ने बढ़ाई विभाग की चिंता: विभागीय आंकड़ों के अनुसार, फार्मर रजिस्ट्री से जुड़े कार्यों में प्रगति असंतोषजनक पाई गई है. कृषि विभाग द्वारा सत्यापित ई-केवाईसी की प्रगति जहां लगभग 31 प्रतिशत तक पहुंची है. वहीं राजस्व विभाग द्वारा जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन की प्रगति मात्र 4.8 प्रतिशत है. इसे अत्यंत कम मानते हुए विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.

अंचल स्तर पर रोजाना काम अनिवार्य: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी और राजस्व कर्मचारी ऑनलाइन पोर्टल पर जमाबंदी के बकेट क्लेम और सत्यापन का कार्य प्रतिदिन अनिवार्य रूप से करेंगे. इसके साथ ही कार्य की दैनिक समीक्षा अंचल अधिकारी और अपर समाहर्ता स्तर पर की जाएगी. मुख्यालय स्तर पर भी प्रतिदिन प्रगति की निगरानी की जाएगी, ताकि किसी भी स्तर पर ढिलाई न हो.

लापरवाही पर तय होगी जिम्मेदारी: मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां कहीं भी लापरवाही या शिथिलता पाई जाएगी, वहां जिम्मेदारी तय की जाएगी. सरकार का उद्देश्य केवल आंकड़े पूरे करना नहीं है, बल्कि एक ऐसी मजबूत और भरोसेमंद फार्मर रजिस्ट्री तैयार करना है, जिससे किसानों को भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

फार्मर रजिस्ट्री से किसानों को क्या होगा लाभ: फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से राज्यभर के किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित होगी. इससे किसानों को कृषि योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी. साथ ही, फसल बीमा, अनुदान, राहत सहायता और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक समय पर पहुंच सकेगा.

प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी उपलब्ध: सरकार का मानना है कि यह पहल कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देने के साथ बिहार के कृषि तंत्र को डिजिटल और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी. सचिव गोपाल मीणा ने बताया कि कार्य में किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रक्रियागत बाधा न आए, इसके लिए जिलावार और अंचलवार अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन, प्रशिक्षण वीडियो और यूजर मैनुअल भी उपलब्ध कराया गया है.

"अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन संसाधनों का उपयोग कर कार्य को तेजी से पूरा करें. राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि फार्मर रजिस्ट्री में शत-प्रतिशत प्रगति हासिल की जाए. इससे न केवल किसानों को योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा, बल्कि भविष्य में भूमि और कृषि से जुड़े विवादों में भी कमी आएगी."- गोपाल मीणा, सचिव

