पहाड़ में ट्राउट मछली पालन से होंगे मालामाल, रुद्रप्रयाग के विजय राणा की भी बदल दी किस्मत
रुद्रप्रयाग के विजय सिंह राणा ने पहाड़ में खड़ी की स्वरोजगार की मिसाल, चार तालाबों में ट्राउट पालन से सालाना कमा रहे 5-6 लाख रुपए
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 2, 2026 at 3:36 PM IST
रुद्रप्रयाग: पहाड़ से रोजगार की तलाश में युवाओं का पलायन लगातार शहरों और महानगरों की ओर बदस्तूर जारी है, लेकिन इन सबके बीच गैड बस्टी निवासी विजय सिंह राणा ने अपने गांव में ही स्वरोजगार की ऐसी राह चुनी है, जिसने उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ दूसरे युवाओं के सामने भी नई मिसाल पेश की है. चार तालाबों में ट्राउट मछली पालन कर विजय सिंह राणा सालाना करीब पांच से 6 लाख रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं.
इस बार 80 किलो ट्राउट मछली का किया उत्पादन: दरअसल, रुद्रप्रयाग के गैड बस्टी विजय सिंह राणा ने पारंपरिक खेती के साथ मत्स्य पालन को रोजगार का माध्यम बनाया. उनके तालाबों में तैयार होने वाली ट्राउट मछली की मांग स्थानीय बाजार के अलावा आईटीबीपी और एसएसबी में भी है. इस साल उन्होंने करीब 80 किलोग्राम ट्राउट मछली का उत्पादन कर 500 से 600 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक्री की. इससे उन्हें गांव में रहते हुए ही आमदनी का बेहतर जरिया मिला है.
"पहाड़ों में जल संसाधनों की कोई कमी नहीं है. जरूरत है तो उपलब्ध संसाधनों को रोजगार से जोड़ने की. आधुनिक तकनीक और बेहतर प्रबंधन के साथ ट्राउट पालन युवाओं के लिए स्वरोजगार और रोजगार सृजन का मजबूत माध्यम बन सकता है."- विजय सिंह राणा, मछली पालक
मत्स्य विभाग ने भी दिया सहयोग: विजय सिंह राणा ने बताया कि मत्स्य विभाग और राज्य सरकार की ओर से मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए इच्छुक लोगों को तकनीकी मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. उन्हें भी विभाग की ओर से मछली के बीज, चारा और टैंक निर्माण आदि के लिए सहयोग मिला है.
युवाओं को दिया गांव में रुकने का संदेश: विजय सिंह राणा ने मिसाल पेश की है कि रोजगार के लिए पहाड़ छोड़ना ही एकमात्र विकल्प नहीं है. बल्कि, स्थानीय जल संसाधनों और सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल कर गांव में ही रोजगार खड़ा किया जा सकता है. ट्राउट पालन से मिली सफलता के बाद विजय सिंह राणा अब क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी मछली पालन अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं.
ट्राउट फिश पालन के लिए मुफीद उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र: बता दें कि उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में मछली उत्पादन के लिए प्राकृतिक जलधाराएं मौजूद हैं. यहां की जलधाराएं ठंडी और मीठे पानी वाली है. जो हिमालयन ट्राउट फिश के लिए काफी मुफीद है. यही वजह है कि राज्य सरकार खासकर पर्वतीय इलाकों में मत्स्य पालन पर जोर दे रही है. जिसके तहत किसानों को मत्स्य पालन के लिए सब्सिडी आदि भी मुहैया कराई जा रही है.
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