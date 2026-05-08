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विजय सिंह महर बने कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, कहा–कर्मचारियों के हितों की करेंगे रक्षा

जयपुर: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ विभागीय समिति कलेक्ट्रेट के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए. इन चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में विजय सिंह महर ने बाजी मारी और कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने. निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल मीणा के देख रेख में संघ के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में चुनाव हुए. सुबह 10 बजे शुरू हुए चुनाव शाम 5 बजे तक चले और इसके बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ. अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते संघ के कार्यालय के बाहर सुबह से शाम तक कर्मचारियों की गहमागहमी देखने को मिली और कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया. जयपुर जिले के सभी तहसील और उपखंड मुख्यालय से कर्मचारी वोट देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे.

निर्वाचन अधिकारी मोहन लाल मीणा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए तीन कर्मचारियों ने अपने नामांकन भरे थे. इनमें विजय सिंह महर, कमलदीप मीणा और चेतन शर्मा शामिल थे. अध्यक्ष पद के लिए कुल 421 में से 410 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस तरह से कुल 97.38 प्रतिशत मतदान हुआ. मीणा ने बताया कि शाम 5 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत मतगणना का कार्य शुरू हुआ और मतगणना के बाद विजय सिंह महर को कुल 223 वोट मिले. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 50 वोट से शिकस्त दी और अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.