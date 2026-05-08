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विजय सिंह महर बने कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष, कहा–कर्मचारियों के हितों की करेंगे रक्षा

विजय सिंह महर को कुल 223 वोट मिले. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 50 वोट से शिकस्त दी.

Vijay Singh Mahar
नए अध्यक्ष विजय सिंह महर (माला पहने हुए) (Courtesy - Vijay Singh Mahar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 8, 2026 at 9:03 PM IST

2 Min Read
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जयपुर: राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ विभागीय समिति कलेक्ट्रेट के चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए. इन चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबले में विजय सिंह महर ने बाजी मारी और कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष बने. निर्वाचन अधिकारी मोहनलाल मीणा के देख रेख में संघ के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में चुनाव हुए. सुबह 10 बजे शुरू हुए चुनाव शाम 5 बजे तक चले और इसके बाद मतगणना का कार्य शुरू हुआ. अध्यक्ष पद के चुनाव के चलते संघ के कार्यालय के बाहर सुबह से शाम तक कर्मचारियों की गहमागहमी देखने को मिली और कर्मचारियों ने बढ़–चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया. जयपुर जिले के सभी तहसील और उपखंड मुख्यालय से कर्मचारी वोट देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे.

निर्वाचन अधिकारी मोहन लाल मीणा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए तीन कर्मचारियों ने अपने नामांकन भरे थे. इनमें विजय सिंह महर, कमलदीप मीणा और चेतन शर्मा शामिल थे. अध्यक्ष पद के लिए कुल 421 में से 410 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया. इस तरह से कुल 97.38 प्रतिशत मतदान हुआ. मीणा ने बताया कि शाम 5 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद तुरंत मतगणना का कार्य शुरू हुआ और मतगणना के बाद विजय सिंह महर को कुल 223 वोट मिले. उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 50 वोट से शिकस्त दी और अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया.

चुनाव में कर्मचारियों ने किया वोट (Courtesy - Vijay Singh Mahar)

पढ़ें: सचिवालय कर्मचारी संघ के चुनाव, कजोड़मल मीणा चुने गए अध्यक्ष

मीणा ने विजय सिंह के विजय होने की घोषणा की और उन्हें बधाई दी. जीत के बाद विजय सिंह को शपथ दिलाई गई. इसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में ढोल–नगाड़ों के साथ विजय जुलूस निकाला गया. साथी कर्मचारियों ने विजय सिंह महर को माला पहनाकर जीत की बधाई दी. जीत के बाद विजय सिंह महर ने अपने साथी कर्मचारियों का आभार जताया और कहा कि कर्मचारियों की हितों की रक्षा करेंगे और उनके जो भी काम रूके हुए हैं. उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि रुकी हुई डीपीसी के संबंध में भी जल्द कार्यवाही की जाएगी, ताकि कर्मचारियों को आर्थिक लाभ समय पर मिल सके. विजय सिंह जल्द ही अपनी कार्यकारिणी की भी घोषणा करेंगे.

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कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ चुनाव
VIJAY SINGH MAHAR WON ELECTION
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