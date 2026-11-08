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नक्सल मुक्त बस्तर की पहली दिवाली में पीएम नरेंद्र मोदी हुए शामिल, उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत- विजय शर्मा

पीएम मोदी की जवानों संग दिवाली का स्वागत ( ETV BHARAT )

कवर्धा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया है. विजय शर्मा ने इसे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का पल बताया है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त बस्तर और छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है.

पीएम मोदी ने अचानक बनाई बस्तर दौरे की योजना- विजय शर्मा उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अचानक ही बस्तर दौरे की योजना बनाई है और फिलहाल वे करनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं. यहां प्रधानमंत्री दीपावली के अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कर रहे हैं. इस मुलाकात से जवानों का उत्साह और मनोबल और बढ़ा है.