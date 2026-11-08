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नक्सल मुक्त बस्तर की पहली दिवाली में पीएम नरेंद्र मोदी हुए शामिल, उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत- विजय शर्मा

पीएम नरेंद्र मोदी ने बस्तर में जवानों के साथ दीपावली का पर्व मनाया. डिप्टी सीएम ने इसे गौरव का अवसर बताया. महबूब खान की रिपोर्ट

Vijay Sharma welcomed PM Narendra Modi
पीएम मोदी की जवानों संग दिवाली का स्वागत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 8, 2026 at 2:00 PM IST

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कवर्धा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उनका स्वागत किया है. विजय शर्मा ने इसे छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गौरव का पल बताया है. उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त बस्तर और छत्तीसगढ़ की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हार्दिक स्वागत है.

पीएम मोदी ने अचानक बनाई बस्तर दौरे की योजना- विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अचानक ही बस्तर दौरे की योजना बनाई है और फिलहाल वे करनपुर स्थित सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं. यहां प्रधानमंत्री दीपावली के अवसर पर सुरक्षा बलों के जवानों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके साथ त्योहार की खुशियां साझा कर रहे हैं. इस मुलाकात से जवानों का उत्साह और मनोबल और बढ़ा है.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा का पीएम के दौरे पर बयान (ETV BHARAT)

देश की सुरक्षा के लिए जवान कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं. ऐसे में दीपावली जैसे महत्वपूर्ण त्योहार पर प्रधानमंत्री का उनके बीच पहुंचना जवानों के लिए विशेष महत्व रखता है- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम एवं गृह मंत्री, छत्तीसगढ़

दीपावली पर लोगों से मिले विजय शर्मा

दीपावली के अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के कवर्धा स्थित निवास पर भी लोगों से मुलाकात और शुभकामनाएं देने का सिलसिला जारी है. विभिन्न समाजों के लोग उनसे मिलने पहुंच रहे हैं और पारंपरिक तरीके से दीपावली की बधाई दे रहे हैं.

Vijay Sharma met people on Diwali
कवर्धा के लोगों ने किया विजय शर्मा का स्वागत (ETV BHARAT)

इसी कड़ी में मल्लाह समाज के लोगों ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक संस्कृति के अनुरूप उपमुख्यमंत्री का अभिनंदन किया. समाज के प्रतिनिधियों ने मछली पकड़ने में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक जाल को ओढ़ाकर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान पारंपरिक सामाजिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली.

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