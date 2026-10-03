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एशिया कप विजेता गीता यादव से मिले डिप्टी सीएम विजय शर्मा, कौशिक समाज के सम्मान कार्यक्रम में भी हुए शामिल

कवर्धा : जूनियर महिला एशिया कप-2026 की विजेता भारतीय हॉकी टीम की सदस्य गीता यादव से डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मुलाकात की है. उन्होंने गीता को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. मुलाकात के दौरान उप मुख्यमंत्री ने गीता की खेल यात्रा, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के अनुभव, प्रशिक्षण और भविष्य के लक्ष्यों को लेकर चर्चा की.

उन्होंने कहा कि एक सामान्य किसान परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करना गीता की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का परिणाम है. उनकी उपलब्धि ने कवर्धा के साथ पूरे छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है. मुलाकात के दौरान कवर्धा में खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण, सुविधाएं और प्रोत्साहन देने तथा स्थानीय खिलाड़ियों के लिए संभावनाओं के विस्तार पर भी चर्चा हुई. उप मुख्यमंत्री ने गीता को भविष्य में भी देश और प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दीं.

चीन के मोकी में आयोजित एएचएफ महिला जूनियर एशिया कप-2026 में गीता ने भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया. 13 सितंबर को खेले गए फाइनल में भारत ने मेजबान चीन को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया. इस जीत के साथ भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार महिला जूनियर एशिया कप का खिताब जीता और एफआईएच जूनियर महिला विश्व कप के लिए भी क्वालीफाई किया. मिडफील्डर के रूप में खेलते हुए गीता ने टूर्नामेंट में चार गोल किए. मलेशिया के खिलाफ 11-1 की जीत में उन्होंने दो गोल किए, जबकि जापान के खिलाफ 7-0 की जीत में भी दो गोल दागे.

बोड़ला से भारतीय टीम तक का सफर

गीता ने हॉकी की शुरुआती ट्रेनिंग कोच शिवा चौहान से ली. इसके बाद बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण प्राप्त किया. बेहतर प्रदर्शन के बाद वह राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचीं और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम से भी जुड़ीं. वर्ष 2024 में नीदरलैंड-बेल्जियम दौरे से उन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की. इसके बाद अर्जेंटीना तथा इंग्लैंड-स्कॉटलैंड दौरों में भी भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया.

कौशिक समाज की प्रतिभाओं का डिप्टी सीएम ने किया सम्मान

डिप्टी सीएम विजय शर्मा इसके बाद कौशिक समाज के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए. उन्होंने शिक्षा, कला, खेल, सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाली समाज की प्रतिभाओं का सम्मान कर उनका उत्साहवर्धन किया. समारोह के दौरान सम्मानित प्रतिभाओं को प्रशस्ति प्रदान कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति में उसकी प्रतिभाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. युवा और विद्यार्थी अपनी मेहनत, लगन तथा प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि पूरे समाज का गौरव भी बढ़ा रहे हैं.