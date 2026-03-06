ETV Bharat / state

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध पर सरकार को डिक्टेट न करें सोनिया और राहुल गांधी, यह इटली नहीं है- विजय शर्मा

छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ईरान-इजरायल और अमेरिका युद्ध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है.

Home Minister Vijay Sharma
गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 6, 2026 at 8:28 PM IST

3 Min Read
रायपुर: ईरान- इजरायल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर सोनिया गांधी ने बयान दिया है. उनके बयान पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि ईरान इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उसके लिए बातचीत का क्या निर्णय लेना है यह चीज सरकार के ऊपर छोड़ देनी चाहिए. राहुल गांधी या सोनिया गांधी इस बात का निर्णय नहीं कर सकते की सरकार को कब और किस तरह की बात करनी है.

यह इटली नहीं भारत है - विजय शर्मा

ईरान यूएस और इजरायल युद्ध को लेकर के जिस तरह की बयान बाजी हो रही है उसे लेकर विजय शर्मा ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी यह नहीं तय करेंगे कि सरकार को कब और क्या बात करनी है. यहां पर इटली की सरकार नहीं चल रही है और नहीं कोई एक व्यक्ति देश को चल रहा है. गांधी परिवार पूरा भारत को चला दे ऐसा नहीं हो रहा है. पूरे देश में एक समन्वय स्थापित करना पड़ता है. बिना समन्वय की चीज नहीं चलती और उस संबंध के आधार पर जो निर्णय होता है वह प्रक्रिया सरकार अपनाती है और इस आधार पर काम करती है.

विजय शर्मा का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना (ETV BHARAT)

मैं यह कहना चाहता हूं यह बयान जो दिया जा रहा है कि अमेरिका के साथ यह करें, ईरान के साथ ऐसा करें, इराक के साथ वैसा करें इस तरह का बयान देने से बचना चाहिए. सरकार को डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है. अगर इस तरह की चीज करनी है तो जनता से जनादेश ले. जनता की सेवा करें और उसके बाद अपने मन से जो करना है करें- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध पर बोले विजय शर्मा

विजय शर्मा ने कहा कि सदन में छत्तीसगढ़ में हुई हत्या और लूट को लेकर के जो सवाल उठाया गया था मैंने उसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया और बातें कही है. विजय शर्मा ने कहा कि इसका लिखित उत्तर भी हमने दे दिया है. विजय शर्मा ने कहा कि हमसे जो बातें पूछी गई थी उसमें हमने अपनी सरकार के 26 महीने के कामकाज को साथ ही कांग्रेस के सरकार के 26 महीने के कामकाज के रिकॉर्ड को भी निकाल कर दिया गया है. जिसमें यह बताया गया है कि उनके समय में अपराध की क्या स्थिति थी. विजय शर्मा ने कहा कि मैंने इसे सदन में कहा है और सदन के रिकॉर्ड में भी चीज आई है लेकिन उसके बाद भी अगर वह मीडिया बाजी करना चाहते हैं तो इस पर सोचने की जरूरत है.

