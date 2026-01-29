“मोर आवास, मोर अधिकार” से सत्ता तक: विजय शर्मा का हमला — ‘फलनवा सरकार ने गरीबों का हक रोका, हमने 18 लाख आवास मंजूर किए’

ETV Bharat / state

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों का हक रोका, हमने उनको उनका हक दिलाया.

हमने उनको उनका हक दिलाया (ETV Bharat)
रायपुर: डिप्टी सीएम और ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने नवा रायपुर के संवाद ऑडिटोरियम में मीडिया से बातचीत की. पत्रकार वार्ता के दौरान विजय शर्मा ने पूर्व की भूपेश बघेल सरकार पर जमकर हमले किए. विजय शर्मा ने कहा, “मोर आवास, मोर अधिकार, रोक कर रखे हैं फलनवा सरकार” सिर्फ नारा नहीं था, बल्कि वह जन-जन का आंदोलन था, जो आज परिणाम में बदल चुका है. विजय शर्मा ने कहा कि जो संघर्ष कभी 18 लाख आवास के लिए शुरू हुआ था, वह अब जमीन पर उतरता नजर रहा है.

“आंदोलन जो आज परिणाम बन गया“

विजय शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने इस मुद्दे को बड़े अभियान के रूप में उठाया था. उस वक्त यह संघर्ष का आंदोलन था, लेकिन आज वही आंदोलन परिणाम का आंदोलन बन गया है. उन्होंने कहा कि राजनीति में इससे बड़ा संतोष का क्षण कोई नहीं होता, जब किसी जनमुद्दे को उठाकर उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने का अवसर मिले.

हमने उनको उनका हक दिलाया (ETV Bharat)
पिछली सरकार पर सीधा आरोप, “गरीबों से क्या परेशानी थी ?”

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वर्षों तक प्रदेश में लाखों आवास गरीबों को नहीं मिल सके। उन्होंने बताया कि 2011 की प्रतीक्षा सूची के 6,99,438 आवास, आवास प्लस सूची के 8,19,999 आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के 47,090 आवास स्वीकृत ही नहीं किए गए. इसके अलावा 2016 से 2023 के बीच 2,46,215 ऐसे आवास थे, जिन्हें एक किस्त देने के बाद अधूरा छोड़ दिया गया. उन्होंने सवाल उठाया कि पिछली सरकार को गरीबों से आखिर क्या परेशानी थी.


”2011 की सूची खत्म, 2015 की भी पूरी तरह स्वीकृत”

विजय शर्मा ने कहा कि अब प्रदेश में 2011 की सर्वे सूची पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, क्योंकि उस सूची के सभी आवास स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसी तरह 2015 की आवास प्लस सूची को भी पूरी तरह स्वीकृति दे दी गई है, जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है.



18 लाख से ज्यादा आवासों को मिली मंजूरी

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 2011 की सूची, 2015 की आवास प्लस सूची, मुख्यमंत्री आवास योजना और 2016 से 2023 के बीच लंबित सभी मामलों को मिलाकर कुल 18,12,742 आवासों को पूरी तरह स्वीकृति दी जा चुकी है. विजय शर्मा ने कहा कि स्वीकृति के बाद अब सभी आवासों पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है.



नारा नहीं, अब सरकार की प्राथमिक नीति है “मोर आवास, मोर अधिकार”

विजय शर्मा ने कहा कि जो नारा कभी सरकार के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक था, वही आज सरकार की प्राथमिक नीति बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ कागजों की योजना नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता हुआ काम है, जिसका फायदा सीधे गरीबों को मिल रहा है.



राजनीतिक संदेश साफ, वादा निभाने का दावा

कुल मिलाकर प्रेस वार्ता के जरिए विजय शर्मा ने साफ संदेश देने की कोशिश की कि भाजपा ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, अब उसी मुद्दे पर बड़े पैमाने पर काम करके दिखाया जा रहा है, साथ ही पिछली सरकार को गरीब विरोधी बताने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी.

