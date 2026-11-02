रायपुर में सौरभ चंद्राकर पर विजय शर्मा का बयान, कहा जिनके नाम आएंगे सामने सब पर होगी कार्रवाई
ऑनलाइन बेटिंग एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को लेकर गृहमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 2, 2026 at 5:16 PM IST
रायपुर : महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ओमान से भारत लेकर आई है. इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ को रायपुर लाया जाएगा. महादेव सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के सवाल पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभी आना हो जाएगा. ओमान सरकार और इंटरपोल की मदद से हमारी सीबीआई की टीम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है.विपक्ष बार-बार कहता था वो काम भी पूरा हुआ है.नक्सलवाद को लेकर सवाल उठे थे वो भी काम पूरा हुआ.
जिनके भी नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई होगी
इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ड्रग पेडलर नव्या मलिक को लेकर भी सवाल उठाए थे. कांग्रेस के सरकार में नव्या मलिक विदेशों में घूमा करती थी. बीजेपी सरकार में नव्या मलिक को जेल भेजा गया. इसके बाद कोर्ट की जो प्रक्रिया हुई वह आगे बढ़ा था. सौरभ चंद्राकर के बारे में भी कहा जाता था जो इस बार पूरा हुआ है. सौरभ चंद्राकर के आने के बाद पूछताछ में जो भी सामने आएगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.
सौरभ चंद्राकर पर ईडी का एक मामला है और सीबीआई के दो मामले हैं. मार्च 2024 एक मामला छत्तीसगढ़ में दर्ज करके अक्टूबर 2024 में विधानसभा में ही इस प्रश्न को उठाया गया था. तब मैंने इस केस को सीबीआई को सौंपने के लिए कहा था. इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई को सौंपने का निर्णय कर लिया था. सीबीआई को अक्टूबर 2024 में सौरभ चंद्राकर मामले को सौंपा गया था. अंतर्राष्ट्रीय मसला होने के कारण इसमें 2 साल का समय लग गया. यह समय पूरा होते-होते परिणाम आज आपके सामने हैं- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
फर्जी पासपोर्ट के सहारे पहुंचा था ओमान
गृहमंत्री ने कहा कि रविवार को सीबीआई ने सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया है. दिल्ली की कोर्ट में पेश किया गया है. इसके बाद सौरभ चंद्राकर को ट्रांजिट रिमांड मिलने पर रायपुर लाया जाएगा. सीबीआई की टीम ने उसे ओमान में पकड़ा. प्रत्यर्पण के बाद भारत लाया गया है. सीबीआई के मुताबिक महादेव सट्टा एप नेटवर्क की जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था. साल 2023 में दुबई में रह रहा था. उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था. करीब 116 दिन के बाद सीबीआई को सफलता मिली है. आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर फर्जी पहचान दस्तावेज का इस्तेमाल करके UAE से ओमान पहुंच गया था.
8 जुलाई 2026 को ओमान में हुई थी गिरफ्तारी
गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया. इसके बाद सीबीआई और ईडी ने भारत सरकार के जरिए ओमान को प्रत्यर्पण का औपचारिक प्रस्ताव भेजा. इसके साथ ही सबूत भी सौंपे गए. भारत सरकार की एजेंसी इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद प्रत्यर्पण को मंजूरी मिली है. इसके बाद सीबीआई की टीम मस्कट पहुंची. 1 नवंबर को उसे भारत लाया गया है.
ऑनलाइन गेम में लगता था पैसों का दांव
सीबीआई के मुताबिक छत्तीसगढ़ सरकार के अनुरोध पर सीबीआई ने महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़े मामलों की जांच अपने हाथ में ली थी. जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क भारत से बाहर संचालित होने वाले बड़े अवैध ऑनलाइन सट्टा सिंडिकेट में शामिल था. इस नेटवर्क के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश के खेल और अन्य आयोजनों पर अवैध सट्टेबाजी कराई जाती थी. इसके लिए देशभर में फ्रेंचाइजी पैनल और शाखाओं का नेटवर्क फैलाया गया था. जिसके माध्यम से उपयोगकर्ताओं को जोड़ा जाता और उनसे सट्टे की रकम एकत्र की जाती थी.
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