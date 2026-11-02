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रायपुर में सौरभ चंद्राकर पर विजय शर्मा का बयान, कहा जिनके नाम आएंगे सामने सब पर होगी कार्रवाई

रायपुर में सौरभ चंद्राकर पर विजय शर्मा का बयान ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : महादेव सट्टा एप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को सीबीआई की टीम ओमान से भारत लेकर आई है. इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर सौरभ को रायपुर लाया जाएगा. महादेव सट्टा के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर को ओमान से भारत लाए जाने के सवाल पर छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अभी आना हो जाएगा. ओमान सरकार और इंटरपोल की मदद से हमारी सीबीआई की टीम ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में इस काम को सफलतापूर्वक पूरा किया है.विपक्ष बार-बार कहता था वो काम भी पूरा हुआ है.नक्सलवाद को लेकर सवाल उठे थे वो भी काम पूरा हुआ.

जिनके भी नाम सामने आएंगे उन पर कार्रवाई होगी

इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ड्रग पेडलर नव्या मलिक को लेकर भी सवाल उठाए थे. कांग्रेस के सरकार में नव्या मलिक विदेशों में घूमा करती थी. बीजेपी सरकार में नव्या मलिक को जेल भेजा गया. इसके बाद कोर्ट की जो प्रक्रिया हुई वह आगे बढ़ा था. सौरभ चंद्राकर के बारे में भी कहा जाता था जो इस बार पूरा हुआ है. सौरभ चंद्राकर के आने के बाद पूछताछ में जो भी सामने आएगा तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.