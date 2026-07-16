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इंडस्ट्री को जमीन देने समेत ऑनलाइन सट्टा पर भूपेश का वार,डिप्टी सीएम का पलटवार, सेवाग्राम पर वित्त मंत्री का आश्वासन

इंडस्ट्री को जमीन देने समेत ऑनलाइन सट्टा पर भूपेश का वार ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

हमारा ये आरोप है कि ऑनलाइन सट्टा इन्हीं की छत्रछाया में चल रहा है इसलिए आज तक इसे बंद नहीं किया जा सका है. करोड़ों रुपए का लेनदेन हुआ है आने वाले दिनों में इस पर से भी पर्दा उठेगा. दिल्ली में ही प्रसार भारती से जुड़े एक अधिकारी को भी ऑनलाइन सट्टा मामले में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है. आज इनके नाम गायब हैं.हमारी सरकार ने इस मामले में पहली कार्रवाई की है.लेकिन उल्टा हमें ही दोषी बनाने का काम किया गया- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

जिस ऑनलाइन सट्टा को लेकर लगातार मुझ पर मेरे सहयोगियों पर आरोप लगे और ईडी ने मेरे घर पर छापामार कार्रवाई की आज तक उस मामले में किसी को कुछ नहीं मिला.आज जब ईडी ने दिल्ली के एक बहुत बड़े व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो सच सामने आया है. जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिल्ली में बड़ा कद रखते हैं.उनकी दिल्ली में बड़े नेताओं के साथ बड़ी पहचान भी है.उन्हें रिमांड पर ईडी ने राडार पर लिया है.

हमारा प्रश्न है कि ग्राम पंचायत का प्रस्ताव सचिव के पास जमा होता है.सरपंच की देखरेख में ये रहता है.तो सरपंच सचिव के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया. इस मामले में जो दो कंपनियां लाभान्वित होने वाली हैं उनके खिलाफ मामला क्यों नहीं बना. ये लोग ग्रामीणों की जमीन का बंदरबांट करना चाह रहे हैं. हमने सदन में जब सवाल पूछा कि क्या कंपनियों को जमीन हस्तांतरित हुई है .यदि नहीं हुई है तो क्या आबंटन रद्द करके ग्रामीणों को जमीन वापस दी जाएगी.इस पर मंत्री जी ने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया इसलिए हमने बहिर्गमन किया- भूपेश बघेल, पूर्व सीएम

ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में अतिरिक्त दो लाइन जोड़ा गया. उस मामले में ग्रामीण आंदोलन किए.तब एसडीएम में तीन सदस्यीय जांच कमेटी बनाई. जिसमें तहसीलदार, जनपद के सीईओ और नायब तहसीलदार शामिल हुए. समिति ने जांच रिपोर्ट में ये लिखा कि जो प्रस्ताव था उसमें कूट रचना हुआ था. ये रिपोर्ट पिछले साल ही जमा हो चुकी है.लेकिन आज तक इसमें किसी दोषी के खिलाफ FIR नहीं हो रहा है. इसके बाद ग्रामीण जब हमारे पास आए तो हम लोगों ने आंदोलन किया.लेकिन इसमें अज्ञात के नाम मामला दर्ज किया गया है.

इस पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि जो आरोप है उसे लेकर जांच करवाई गई है. हमने जांच में यह पाया है मामले में गलत रिपोर्ट दी थी. इसकी जानकारी को थाने से मांगा गया था. थाना ने बताया है कि अज्ञात के नाम से FIR की गई है. वित्त मंत्री ने कहा कि जांच कमिटी की जांच रिपोर्ट आ गई है. इस विवेचना में सरपंच या सचिव दोषी होगा तो कार्रवाई होगी.

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक भूपेश बघेल ने तिल्दा ब्लॉक के देवरी घुलघुल और अलदा गांव की जमीन इंडस्ट्री को दिए जाने को लेकर सवाल किया.भूपेश बघेल ने कहा कि तिल्दा के ग्राम अलदा में 'बालाजी स्पंज एवं आयरन लिमिटेड' और ग्राम देवरी-घुलघुल में अग्रसेन स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड' की स्थापना, विस्तार, पर्यावरण NOC या भूमि आबंटन,डायवर्सन हेतु ग्रामसभा प्रस्ताव शासन को मिला था या नहीं. भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि इस भूमि आवंटन में नियमों का ध्यान नहीं रखा गया है. भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी से पूछा कि आप इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं.

ऑनलाइन सट्टा पर भूपेश के आरोप, डिप्टी सीएम का जवाब (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ऑनलाइन सट्टा मामले में सरकार का जवाब

ऑनलाइन सट्टा मामले में भूपेश बघेल के लगाए आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बयान दिया है. विजय शर्मा ने कहा कि अपराध को लेकर बीजेपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. सट्टा के मामले में चाहे कोई भी हो उसे नहीं छोड़ा जाएगा. यदि कोई बीजेपी से संबंधित है तो वहां भी पार्टी की नीति स्पष्ट है कि उस पर दूसरे से ज्यादा कड़ी कार्रवाई की जाएगी. ये चीजें पूरी तरह से स्पष्ट है कि जिस तरह का संरक्षण पिछली सरकार ने दिया था अब वैसा नहीं है.आज कितने ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकार ने बंद करवाए हैं.पिछली बार मैंने इसका आंकड़ा भी आपको दिया था.अभी भी इस चीज की कार्रवाई चल रही है.

सेवाग्राम का प्रस्ताव चंद्राकरजी के सामने ही आया-भूपेश

जिस सेवाग्राम का उल्लेख अजय चंद्राकर जी ने सदन में किया है उसका प्रस्ताव गांधी जयंती के 150वीं वर्षगांठ पूरी होने पर विशेष सत्र बुलाकर रखा गया था. ये बात उन्हें अच्छे से पता है. इसमें स्वतंत्रता संग्राम की नींव जिस वर्धा गांव से पड़ी उसी के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में ग्राम को विकसित किया जाना था.इसके लिए नवा रायपुर में निर्माण कार्य चल रहा है.इसके लिए बजट का भी आबंटन हुआ है. अब इनकी सरकार आई है तो इन्होंने काम को नहीं रोका.बल्कि अब उसे नाना देशमुख और ना जाने किस किस के नाम पर करने का विचार है.क्योंकि इनकी विचारधारा गांधी वाली है नहीं इनकी सरकार है तो ये सब कुछ बदल सकते हैं.







अजय चंद्राकर हैं महाज्ञानी

अजय चंद्राकर से सदन में हुई बहसबाजी पर भूपेश बघेल ने कहा कि अजय चंद्राकर महान हैं. जब सदन में कोई प्रश्न पूछे तो वो टोक सकते हैं.लेकिन यदि वो प्रश्न पूछे तो कोई नहीं टोक सकता. मैं अध्यक्ष के निर्देश के बाद भी खड़ा हुआ था,लेकिन उन्हें बुरा लग गया. मैं उन्हीं के प्रश्नों का जवाब देता जो उन्होंने सेवाग्राम से संबंधित लगाया था.मैं उन्हें बताता कि जिस समय प्रस्ताव आया था तो वो खुद ही सदन में मौजूद थे.वित्त मंत्री उस वक्त सदन का हिस्सा नहीं थे. लेकिन जब मैंने बोलना चाहा तो उन्हें ऐतराज हुआ. इस बात पर उन्होंने शून्यकाल के दौरान खेद भी प्रकट किया है.

सेवाग्राम को लेकर सरकारी राशि का हुआ दुरुपयोग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सेवाग्राम को लेकर सरकार का विजन है स्पष्ट-ओपी चौधरी

वहीं इसके अलावा विधानसभा में सेवाग्राम और इंटरनेशनल विद्यालय का मुद्दा भी गूंजा. विधायक अजय चंद्राकर ने आरोप लगाए कि बिना किसी सोर्स के इन योजनाओं में भारी भरकम रकम खर्च की गई है. इस पर क्या आने वाले समय में सरकार ऐसी योजनाओं पर फिजूलखर्च रोकेगी या नहीं.इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में जो भी बजट खर्च किया जाएगा, उसका निश्चित रुपरेखा तैयार किया जाएगा.

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सेवाग्राम को लेकर माननीय अजय चंद्राकर की ओर से सवाल आया था.हम आने वाले समय में इस पर कार्ययोजना बनाकर काम करेंगे. सरकार के बजट के किसी भी राशि का दुरुपयोग नहीं होगा. मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूं कि सेवाग्राम के लिए बीजेपी सरकार एक ठोस प्लान के तहत की कार्य करेगी.

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