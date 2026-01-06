ETV Bharat / state

महात्मा गांधी का कांग्रेस ने किया राजनीतिक उपयोग, विजय शर्मा बोले वीबी रामजी योजना से आएगा बदलाव, तय समय में खत्म होगा नक्सलवाद

विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी के नाम का केवल राजनीतिक उपयोग किया, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं किया. उन्होंने कहा कि गांधी परिवार ने गांधी जी के नाम का लाभ उठाया, जबकि महात्मा गांधी के विचार रामराज्य की परिकल्पना पर आधारित थे, जिसे भाजपा साकार करने की दिशा में कार्य कर रही है.

दुर्ग : दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्र की वीबी रामजी योजना के बारे में विस्तार से बताया. इस योजना के बारे में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि इसके माध्यम से ग्रामीण भारत को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.उन्होंने कहा कि यह योजना केवल नाम परिवर्तन नहीं है, बल्कि इसके पीछे 2047 तक ग्रामीण भारत को मजबूत बनाने की दूरदर्शी सोच है.आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम स्पष्ट रूप से देखने को मिलेंगे.इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर सहित बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे.

इस योजना में केवल नाम ही नहीं बल्कि काम भी बदला गया है.पहले योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से गड्ढा खोदने और मिट्टी से जुड़े काम होते थे, लेकिन अब इसमें व्यापक संशोधन किए गए हैं. अब स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रयोगशालाओं का निर्माण, पशुपालन, मछली पालन, बकरी पालन जैसे कार्यों को शामिल किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधे मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे- विजय शर्मा,डिप्टी सीएम



कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप



कांग्रेस पर निशाना साधते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि जवाहर रोजगार योजना से नरेगा में बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि कुछ नया लाना आवश्यक था, और अब जब भाजपा इसे आगे बढ़ा रही है तो कांग्रेस हर बात पर सवाल खड़े कर रही है.

तय समय पर खत्म होगा नक्सलवाद

बीजापुर और सुकमा में हुए नक्सल विरोधी अभियान को लेकर उन्होंने कहा कि जिस घटना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव शहीद हुए थे, उसमें शामिल नक्सलियों को खोजकर मारा गया है. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित समय-सीमा तक नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की जमानत पर उन्होंने कहा कि यह ईडी का मामला है, जमानत मिलना अलग बात है, अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है.



