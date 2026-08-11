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राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता, छात्र आंदोलन में गोली चली तो साबित करें : विजय शर्मा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि युवा अगर अपनी बात रखते हैं तो इसमें किसी से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यदि राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति होती है तो यह ठीक नहीं है. इस देश में नेपाल या पाकिस्तान जैसे हालात बनाने की कोशिश हो यह भी ठीक नहीं है. विजय शर्मा ने कहा किसके साथ दो चीज जुड़ती हैं प्रदर्शन के साथ अगर राष्ट्रीय संपत्ति की क्षति है तो यह चिंता का विषय हो जाता है. दूसरा ये कि बांग्लादेश और नेपाल या फिर वर्तमान में पाकिस्तान में जैसी परिस्थितियां हो रही हैं,वैसी परिस्थितियों के निर्माण के लिए कुछ लोग कोशिश करते हैं,तो यह भी चिंता का विषय हमारे लिए हो जाता है.

''युवाओं का प्रदर्शन भी संवाद का तरीका''

परीक्षा में पेपर लीक हुआ है इसके लिए युवाओं का विरोध रहा है. एक जज साहब ने कुछ शब्द लिख दिए उसके कारण हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया. जो कुछ भी पेपर लीक से लेकर दूसरे काम हुए उसे परिवारों ने प्रोटेस्ट किया यह स्वागत योग्य है. इसके लिए जो भी उचित माध्यम होता है वह होना चाहिए. विरोध की भी एक अपनी प्रक्रिया है. हमारी सरकार इसे लेकर हमेशा संवेदनशील रही है. जो कुछ भी न्याय संगत नहीं है उसे नहीं किया जाना चाहिए. किसानों को लेकर तीन बिल लाया गया था लेकिन किसानों का लगातार विरोध देखने को मिला,इसके बाद उसे वापस ले लिया गया.

राहुल गांधी देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'प्रोटेस्ट में गोली चली राहुल गांधी साबित करें'

विजय शर्मा ने कहा कि जो परीक्षा हुई थी उसको लेकर के विपक्ष ने जो कुछ भी कहा उन सभी बातों पर चर्चा हुई. राहुल गांधी ने जिन मुद्दों को उठाया था उन मुद्दों को भी समाहित किया गया.राहुल गांधी ने सबसे पहले कहा कि नीट के पेपर के संदर्भ में मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए. मंत्री जी का इस्तीफा हो गया. उन्होंने कहा कि इस दिशा में सदन में चर्चा होनी चाहिए सदन में चर्चा के साथ सरकार तैयार हो गई. इतना ही नहीं उसके लिए एक नया कानून भी लेकर सरकार आई. राहुल गांधी ने कहा कि गृहमंत्री सदन में नहीं होते उन्हें सदन में होना चाहिए और गृहमंत्री ने भी कहा कि हम सदन में रहेंगे. अब राहुल गांधी ने नया पत्र निकाला है कहां पर गोली चला दी गई वहां पर गोली चला दी गई यह राहुल गांधी बोल रहे हैं इस बात को प्रमाणित कर दें.