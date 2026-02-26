ETV Bharat / state

पुनर्वास नक्सल नीति के तहत 10 करोड़ से ज्यादा की राशि आवंटित, 2900 से ज्यादा नक्सली पुनर्वासित: विजय शर्मा

49 करोड़ 34 लाख 50 हजार की राशि में से कितनी राशि इनामी सरेंडर नक्सलियों को दी जा चुकी है.

नक्सल पुनर्वास नीति पर विधानसभा में बहस (ETV Bharat Chhattisgarh)

कुल पुनर्वास 2937 लोगों का है, जिसमें 1496 इनामी नक्सली वे है जो 100 कैटेगिरी के हैं. 1441 उस कैटेगिरी से बाहर के हैं, जिनमें मिलीशिया सदस्य, मिलीशिया, डीकेएमएस के हैं. 1496 इनामी नक्सलियों के लिए कुल 5 करोड़ 64 लाख है, जो इनको तीन वर्ष के बाद मिलेगी. जो इनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी. अभी 50- 50 हजार रुपये की राशि दी गई है. बाकी की 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार की राशि दी जानी है.

1496 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है. इनकी कुल घोषित राशि कितनी है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन सदन में नक्सलियों का मुद्दा गूंजा. छत्तीसगढ़ में नक्सल पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर इनामी नक्सलियों को दी जाने वाली राशि को लेकर विधायक विक्रम मंडावी ने प्रश्न किया, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया.

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

जो इनाम की राशि तीन साल के बाद मिलती है. आप बस्तर के है तो आपको पता होनी चाहिए. प्रारंभिक 50 हजार की राशि दे दी गई है, जो 5 करोड़ 64 लाख है. अब इस राशि को 1496 से मत जोड़िएगा. उसमें अंतर है. 1 अप्रैल 2023 से 5 अप्रैल 2023 तक पुरानी व्यवस्था लागू थी, जिसमें 10 हजार रुपये इनामी सरेंडर नक्सली को दिए जाते थे. 1496 से 50 हजार का गुणा कर आप कहेंगे और कहेंगे ये कुल राशि नहीं आ रही है लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसमें तीन योजनाएं लागू हो रही है.

5 सरेंडर नक्सलियों को 10 हजार के हिसाब से

415 नक्सलियों को 25 हजार के हिसाब से

929 नक्सलियों को 50 हजार के हिसाब से दिया गया.

विधायक विक्रम मंडावी का प्रश्न

मैं जानना चाहता हूं कि अब तक कितनी राशि सरेंडर नक्सलियों का भुगतान हुआ है.

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

5 करोड़ 64 लाख दिया गया है. 49 करोड़ 34 लाख 50 हजार की राशि दी जानी है.

विधायक विक्रम मंडावी का प्रश्न

आपने जो जवाब दिया है कि अब तक दो सरेंडर नक्सलियों को ही 5 लाख की राशि दी गई है. संशोधित वाला ही पढ़ रहा हूं

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

आप अपनी प्रश्नाअवधि पर ध्यान दें. आप की प्रश्नावधि में तीन वर्ष पूरे नहीं होते हैं.

विधायक विक्रम मंडावी का प्रश्न

मैंने प्रश्न 2023 से वर्तमान समय तक की जानकारी मांगी थी.

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

अभी वर्तमान में क्या तीन वर्ष पूरे हो गए हैं. आप समझो मेरी बात को. आप अपनी प्रश्न समझ लीजिए फिर बताइएगा.

विधायक विक्रम मंडावी का प्रश्न

बाकी की राशि का वितरण सरेंडर इनामी नक्सलियों को कब दी जाएगी.

गृह मंत्री विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

नक्सलियों को राशि देने की प्रक्रिया होती है. इसमें जांच की प्रक्रिया होती है. जो पुनर्वास करते हैं उनके जिलास्तर पर प्रदेश स्तर पर समिति होती है. वर्तमान में 92 प्रकरण ऐसे हैं जिनको प्रदेशस्तर की समिति से अनुशंसा की जा चुकी है. उनको राशि दी जा चुकी है, बैंक से 3 साल के बाद ये राशि निकाल सकेंगे.

विधायक विक्रम मंडावी का प्रश्न

सरेंडर नक्सलियों से जानना चाहूंगा कि आत्मसमर्पित नक्सली को पदवार और यदि हथियार लेकर आते हैं तो कितनी राशि दी जाती है.

मंत्री विजय शर्मा का जवाब

छत्तीसगढ़ नक्सल पुनर्वास नीति के तहत जो प्रावधान बनाए गए है उसी के अनुसार सरेंडर नक्सलियों को राशि दी जाती है. उन पर इनाम की राशि औऱ हथियारों की राशि उल्लेखित है. सीसीएम को 40 लाख रुपये, एसजेडसीएम को 25 लाख रुपये, सीवाईपीपी पीसीएम को 8 लाख रुपये, बटालियन सदस्य को 8 लाख रुपये डीवीसीएम को 8 लाख रुपये दिए जाते हैं.