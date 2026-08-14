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कभी नक्सलियों के गढ़ रहे कर्रेगुट्टा में लहराएगा तिरंगा, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बाइक से रवाना

मंत्री केदार कश्यप समेत कई नेताओं और जवानों के साथ जिला मुख्यालय बीजापुर से बाइक पर रवाना हुए

Vijay Sharma on bike bijapur
कभी नक्सलियों के गढ़ रहे कर्रेगुट्टा में लहराएगा तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 14, 2026 at 7:45 PM IST

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बीजापुर. कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाने वाला कर्रेगुट्टा अब बदलाव और नए विश्वास की तस्वीर पेश कर रहा है. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कर्रेगुट्टा की धरती पर तिरंगा फहराने के लिए उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप बीजापुर पहुंचे. जिला मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने दोनों नेताओं का जोरदार स्वागत किया. इसके बाद दोनों नेता बाइक से कर्रेगुट्टा के लिए रवाना हुए.

बदलाव का दौर, बाइक पर कर्रेगुट्टा रवाना

कर्रेगुट्टा लंबे समय तक नक्सली गतिविधियों के कारण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में जाना जाता रहा है. लेकिन सुरक्षा बलों की लगातार मौजूदगी और अभियानों के बाद अब क्षेत्र में परिस्थितियां बदलने का दावा किया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि जिस इलाके को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां अब भय का वातावरण नहीं है.

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बाइक से कर्रेगुट्टा रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इसी बदलाव को दिखाने के लिए वे बाइक से कर्रेगुट्टा की ओर जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब इस क्षेत्र में तिरंगा फहराया जाएगा और देश की आजादी का उत्सव मनाया जाएगा. यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि उन इलाकों में विश्वास और राष्ट्रभक्ति का संदेश पहुंचाने का अवसर है, जहां लंबे समय तक हिंसा और भय का माहौल रहा.

जब किसी क्षेत्र में लोगों के बीच सुरक्षा और विश्वास बढ़ता है, तो वहां आने-जाने में डर नहीं रहता. इसी संदेश के साथ हम बाइक से कर्रेगुट्टा पहुंच रहे हैं.- विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री

Vijay Sharma on bike bijapur
कभी नक्सलियों के गढ़ रहे कर्रेगुट्टा में लहराएगा तिरंगा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कर्रेगुट्टा में भी हर घर तिरंगा

कर्रेगुट्टा पहुंचकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और मंत्री केदार कश्यप तिरंगा फहराएंगे. स्वतंत्रता दिवस के पूर्व आयोजित कार्यक्रमों के जरिए क्षेत्र के ग्रामीणों और आम लोगों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा. साथ ही ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत लोगों से अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अपील की जा रही है.

Vijay Sharma on bike bijapur
बदलाव का दौर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बीजापुर में भी दिखा उत्साह

बीजापुर में आयोजित स्वतंत्रता दौड़ और तिरंगा अभियान को लेकर भी लोगों में उत्साह देखने को मिला. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आम नागरिक कार्यक्रमों में शामिल हुए. तिरंगे के साथ निकली गतिविधियों ने पूरे जिले में देशभक्ति का माहौल बनाया.

संवेदनशील क्षेत्रों में विकास और शांति

सरकार और सुरक्षा बलों की ओर से लगातार यह संदेश दिया जा रहा है कि बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों में अब विकास और शांति को प्राथमिकता दी जा रही है. सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, मोबाइल कनेक्टिविटी और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है.

कभी राष्ट्रीय ध्वज फहराना भी था चुनौती

कर्रेगुट्टा में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि कभी जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराना चुनौतीपूर्ण माना जाता था, वहीं अब उसी क्षेत्र में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर खुले तौर पर तिरंगा लहराने की तैयारी है. यह दृश्य क्षेत्र में बदलते हालात का प्रतीक बनने जा रहा है.

रैली के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के साथ मंत्री केदार कश्यप, भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे. कर्रेगुट्टा की ओर बढ़ती बाइक रैली ने पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल बना दिया. अब सभी की नजरें कर्रेगुट्टा में होने वाले तिरंगा ध्वजारोहण कार्यक्रम पर टिकी हैं.

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