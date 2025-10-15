ETV Bharat / state

पोलित ब्यूरो मेंबर सहित 61 नक्सलियों का सरेंडर, विजय शर्मा बोले- लाल कालीन बिछाकर स्वागत करेगी सरकार

गृहमंत्री ने बताया कि 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगा.

Vijay Sharma
विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 15, 2025 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: नक्सल मोर्चे पर जवानों को लगातार कामयाबी मिल रही है. मंगलवार को गढ़चिरोली में बड़ा नक्सल सरेंडर हुआ. एक साथ 61 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बहुत बड़ी सफलता है और मील का पत्थर है. यह सभी लोग अब पुनर्वास प्रक्रिया के तहत समाज की मुख्यधारा में लौट रहे हैं.

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि बड़े नक्सली वेणुगोपाल ने वहीं सरेंडर किया, जहां उनकी पत्नी ने 8 महीने पहले आत्मसमर्पण किया था. उन्होंने यह भी कहा कि अब नक्सलियों का मनोबल टूट रहा है. कई लोग स्वेच्छा से वापसी का रास्ता चुन रहे हैं. अब लोगों को एहसास हो रहा है कि किसी अच्छे रीजन के लिए मरना जरूरी नहीं है, बल्कि जीना जरूरी है.

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल समाप्ति का लक्ष्य: विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल समाप्ति की निर्धारित समय सीमा में अब लगभग छह महीने शेष हैं. इस अवधि में सरकार लाल कालीन बिछाकर, आत्मसमर्पण करने वालों का स्वागत करेगी. बड़ी संख्या में लोग स्वयं वापस आ रहे हैं, भाव बदला है. नियत समय में नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा.

डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन, छत्तीसगढ़ को मिला अवसर: गृहमंत्री ने बताया कि 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजी कॉन्फ्रेंस होगी. इसमें देशभर के पुलिस महानिदेशक और सुरक्षा एजेंसियां भाग लेंगी. यह देशभर के सुरक्षा विषयों पर चिंतन का फोरम होगा, जिसमें सभी समग्र मुद्दों पर विचार किया जाएगा.

भारत-पाक संबंधों पर विजय शर्मा का बयान: भारत-पाक वार्ता पर उठे सवालों पर विजय शर्मा ने सख्त लहजे में कहा, ''आपने आतंकियों को संरक्षण दे रखा है, उस पर भारत की कार्रवाई हुई है. अब उनसे क्या बात करना है. उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा."

बिहार चुनाव पर विजय शर्मा का दावा: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विजय शर्मा ने दावा किया कि एनडीए की सरकार प्रचंड मतों से बनेगी. छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता, बिहार में जाकर संगठन को मजबूती देंगे. बिहार की जनता ने मन बना लिया है. प्रचंड मतों के साथ एनडीए की सरकार बनेगी. वहीं टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि नामांकन की तारीख से पहले टिकट का बंटवारा हो जाएगा. समन्वय से बातचीत के जरिए सब तय होगा.

छत्तीसगढ़ की नीतियां बिहार तक: विजय शर्मा ने दावा किया कि केंद्र और छत्तीसगढ़ की नीतियों का लाभ बिहार में भी दिखेगा. धान खरीदी, नक्सल नीति और महतारी वंदन जैसी योजनाओं को बिहार के चुनावी घोषणा पत्र में भी शामिल किया जा सकता है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बिहार में जाकर विषय रखेंगे तो फर्क स्पष्ट दिखाई देगा.

रेत खनन विवाद पर सरकार का जवाब: कांग्रेस द्वारा पंचायतों से अधिकार छीने जाने के आरोपों पर विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री आवास के लिए जो रेत की आवश्यकता होगी, वह पंचायतें ला सकती हैं. यह हमारा पहले ही निर्णय हो चुका है. यह विषय आवास और गरीबों के निर्माण से जुड़ा है, इसलिए इसमें कोई रोक नहीं है.

सुकमा में 27 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 50 लाख के इनामी, छत्तीसगढ़ में एक और बड़ा नक्सल सरेंडर
कुछ लोगों को गाड़ी में नारियल और पत्थर लेकर घूमने की आदत थी, जहां देखो वहीं भूमिपूजन : श्यामबिहारी जायसवाल
माओवादियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर सोनू दादा का सरेंडर, डेढ़ करोड़ का था इनाम, सीएम बोले, नक्सलवाद का अंत करीब

TAGGED:

VIJAY SHARMA
POLITBURO MEMBER SURRENDER
छत्तीसगढ़ नक्सल सरेंडर
विजय शर्मा न्यूज
NAXALITES SURRENDER CHHATTISGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गांव करा रहा नक्सलगढ़ के बोर्ड टॉपर स्टूडेंट्स को फ्री हवाई यात्रा, मुहिम से बदली शिक्षा की तस्वीर

करम समर्पित करने का करमा पर्व, आदिकाल से चली आ रही मांझी समाज की परंपरा

नक्सलमुक्त छत्तीसगढ़ की ओर एक और कदम, बीजापुर और सुकमा में नवीन सुरक्षा कैम्प स्थापित

जापानी बुखार का बढ़ा खतरा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, जानिए इंसानों के लिए क्यों खतरनाक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.