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बेसबॉल में पदक विजेताओं से मिले विजय शर्मा, प्लेयर्स का बढ़ाया हौसला, कहा-आप पर छत्तीसगढ़ को नाज

डिप्टी सीएम ने कहा, खेल के मैदान में सफलता के झंडे गाड़ रहे बच्चों के लिए हर संभव मदद हम करेंगे.

Chhattisgarh baseball player
बेसबॉल में पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 7, 2026 at 10:29 AM IST

3 Min Read
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कबीरधाम: सरगुजा के बाद अब कवर्धा भी बेसबॉल के बेस्ट खिलाड़ी देने के लिए जाना जाने लगा है. हाल ही में ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 31वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बेसबॉल बालक-बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. इस आयोजन में बेसबॉल के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन कर गोल्ड पर निशाना लगाया. शनिवार को डिप्टी सीएम कवर्धा दौरे पर आए और बेसबॉल के पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात की. डिप्टी सीएम ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उनके बेहतर भविष्य के लिए और ज्यादा मेहनत करने की सलाह भी दी.


बेसबॉल में पदक विजेता खिलाड़ियों से मुलाकात

खिलाड़ियों के साथ डिप्टी सीएम से मिलने आए कोच ने कहा, ''एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 24 से 29 मई तक आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रयास स्पोर्ट्स अकादमी कवर्धा के पांच खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ टीम में चयन हुआ. इनमें बालक वर्ग से चंद्रेश कोर्राम, पंकज मेरावी और शुभम सेन तथा बालिका वर्ग से चांदनी साहू और जयश्री घृतलहरे का नाम शामिल है. प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ की बालक टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि बालिका टीम ने रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है.''

बेसबॉल में पदक विजेताओं से मिले (ETV Bharat)

एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा, ''ग्रामीण अंचलों से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करना पूरे प्रदेश के लिए गर्व की बात है. राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है. खिलाड़ियों की यह सफलता आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बनेगी.''

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बेसबॉल में पदक विजेताओं से मिले (ETV Bharat)

राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया

अकादमी प्रशिक्षक राजा जोशी ने कहा, ''खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हुआ. राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान छत्तीसगढ़ की बालक टीम ने मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान और दिल्ली जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में महाराष्ट्र को 6-2 से पराजित कर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया. फाइनल मुकाबले में चंद्रेश कोर्राम ने शानदार होमरन लगाकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.''

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बेसबॉल में पदक विजेताओं से मिले (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने दी शुभकामनाएं

बालिका वर्ग में छत्तीसगढ़ टीम ने दिल्ली, तेलंगाना और मेजबान ओडिशा को हराकर फाइनल में प्रवेश किया. हालांकि फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र के खिलाफ टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. चांदनी साहू और जयश्री घृतलहरे ने टीम की सफलता में अहम योगदान दिया. खिलाड़ियों की इस राष्ट्रीय उपलब्धि पर खेल प्रेमियों, अभिभावकों और जिलेवासियों में उत्साह का माहौल है. सभी ने खिलाड़ियों एवं उनके प्रशिक्षकों को बधाई देते हुए भविष्य में और बड़ी सफलताओं की शुभकामनाएं दी.

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