झीरम घाटी में शहीद कांग्रेस नेताओं को जवान दे रहे सच्ची श्रद्धांजलि: विजय शर्मा
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म होने के बाद वे झीरम घाटी जाकर शहीद कांग्रेस नेताओं को श्रद्धांजलि देंगे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 20, 2026 at 7:50 AM IST|
Updated : February 20, 2026 at 7:55 AM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और कवर्धा विधायक विजय शर्मा गुरुवार को एक दिवसीय कवर्धा विधानसभा के दौर पर रहे. इस दौरान उन्होंने कहा कि झीरम में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को उनकी सरकार सच्ची श्रद्धांजलि दे रही है.
"बस्तर में बचे हुए नक्सलियों का सफाया जल्द"
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि देश का 80 प्रतिशत नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में था. बड़ी संख्या में जवान जंगलों की खाक छानते थे. लेकिन अब 6 हजार नक्सलियों में से सिर्फ 300 नक्सली ही बचे है, वो भी जल्द समाप्त होंगे. विजय शर्मा ने कहा कि सही मायनों में कांग्रेस के नेताओं की शहदात का बदला भारतीय जनता पार्टी ने नक्सलियों को मिटाकर किया है.
विजय शर्मा ने झीरम घाटी में शहीद हुए कांग्रेस नेताओं को याद करके कहा कि कांग्रेस शहीदों को अपना कहती हैं लेकिन आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया जबकि नक्सलियों को खत्म करके शहीद कांग्रेस नेताओं को जवान सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं.
मैं एक बार जब वहां से गुजर रहा था तब मैंने वहां रुक कर प्रणाम किया और मन में सोचा हूं जिस दिन छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा मैं वहां जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दूंगा- विजय शर्मा, डिप्टी सीएम
छत्तीसगढ़ का बजट
23 फरवरी से शुरू हो रहे छत्तीसगढ़ बजट सत्र को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार के बजट में सब कुछ खास है. इस बार एक महीने का बजटसत्र चल रहा है. बजट भी पेश होगा और बहुत सारे जरूरी विधयेक भी पेश किए जाएंगे.
कवर्धा को करोड़ों की सौगात
डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कवर्धा दौरे के दौरान ग्राम बम्हनी में 20 लाख की लागत से बनने वाले लोधी सामाजिक भवन का भूमिपूजन किया. इस दौरान गांव के सरपंच समेत लगभग 100 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया.
कार्यक्रम के बाद डिप्टी विजय शर्मा ग्राम बैहरसरी पहुंचे और वहां 12.63 करोड़ की लागत से 3 नई सड़कों का भूमिपूजन किया. इस सड़क के बनने से तीन अलग-अलग गांव बैहरसरी से मुख्य मार्ग तक 8.80 किलोमीटर, मदनपुर से बटूराकछारों 1.40 किलोमीटर और खडौदा से मदनपुर तक 3.40 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण होगा. जिससे गांव के लोगों का आवागमन सुगम होगा और गांव के विकास को मजबूती मिलेगी.
डिप्टी सीएम ने बैहरसरी में समुदायिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की. वहीं कवर्धा पहुंच कर विजय शर्मा ने शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया, इस दौरान जनप्रतिनिधि, चन्द्रवंशी समाज पदाधिकारी समाज के लोग, भाजपा कार्यकर्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे.
"कवर्धा बनेगी भव्य सिटी"
विजय शर्मा ने कहा कि जनता ने उन्हें जिस उम्मीद के साथ चुना है उन उम्मीदों पर खरा उतरने का वे प्रयास कर रहे हैं. शर्मा ने कहा कि जिले में लगातार विकास हो रहा है. शहरी क्षेत्र में चौक-चौराहे, सौंदर्यीकरण, चौपाटी, सड़क निर्माण, मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर समेत तमाम विकासकार्य हो रहे हैं, कुछ काम जारी है. आने वाले समय में और विकास किया जाएगा. आने वाले समय में कवर्धा एक भव्य सिटी बनेगा.