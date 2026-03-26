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विकास और शांति की ओर बढ़ता दंतेवाड़ा, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का लिया जायजा, पूर्व नक्सलियों से मिले

दंतेवाड़ा में तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं. अब यह इलाका नक्सलवाद की छवि से बाहर निकलकर विकास और शांति की नई पहचान बना रहा.

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उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुनर्वास केंद्र का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 26, 2026 at 6:14 PM IST

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दंतेवाड़ा. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि विकास जिले के अंतिम छोर तक पहुंचे और बस्तर, जिसे कभी नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था, पूरी तरह नक्सल मुक्त बन सके. इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान पुनर्वास नीति के तहत वेलकम किट और टूल किट वितरण कार्यक्रम के तहत कई सुविधाएं पुनर्वासित नक्सलियों को दी गई.

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित नक्सलियों का जाना हाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मसमर्पित नक्सलियों का जाना हाल

छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दंतेवाड़ा में आत्मसमर्पित नक्सलियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना. उन्होंने आत्मसमर्पित नक्सली भाई-बहनों की समस्याएं सुनीं और उन्हें भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करेगी. मीडिया से चर्चा करते हुए विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर में अब अमन और शांति का माहौल बन रहा है. जो नक्सली पहले मुख्यधारा से भटक गए थे, वे अब वापस लौटकर विकास की राह पर चलने का संकल्प ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह बदलाव सरकार की योजनाओं, प्रशासनिक प्रयासों और जनता के सहयोग का परिणाम है.

बस्तर में शांति स्थापित होना एक सकारात्मक संकेत है और यह आने वाले समय में क्षेत्र के समग्र विकास को गति देगा. बाकी नक्सलियों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ें और एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाएं. सरकार उनके पुनर्वास और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.- विजय शर्मा, उपमुख्यमंत्री

पुनर्वास नीति के तहत मिल रहे ये लाभ

दंतेवाड़ा के लाइवलीहुड कॉलेज में आत्मसमर्पित नक्सलियों को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, वेल्डिंग, प्लंबिंग जैसे रोजगारपरक कार्यों में प्रशिक्षित किया जा रहा है. इसका उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्यधारा में स्थापित करना और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना है. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए जरूरी दस्तावेज भी तैयार कराए जा रहे हैं. इनमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक शामिल हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से उठा सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें.

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विकास और शांति की ओर बढ़ता दंतेवाड़ा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट

पुनर्वास नीति इस बदलाव की एक अहम कड़ी बनकर उभरी है. सरकार द्वारा लागू इस नीति के तहत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन आत्मसमर्पित नक्सलियों को न केवल सुरक्षा प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है.

बड़े नक्सल लीडर लौट चुके मुख्यधारा में

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की तय समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने अपनी कार्ययोजना को और अधिक प्रभावी बना दिया है. इसी के तहत लगातार नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने की अपील की जा रही है. यह अपील केवल सुरक्षा बलों के माध्यम से ही नहीं, बल्कि संवाद, जनसंपर्क और ग्रामीणों के सहयोग से भी की जा रही है.

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पूर्व नक्सलियों से मिले उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इन प्रयासों का असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. कई बड़े नक्सली लीडरों ने 31 मार्च 2026 से पहले आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है. वे अब विकास की प्रक्रिया में भागीदारी निभाने का संकल्प ले रहे हैं. इससे यह संकेत मिल रहा है कि बस्तर में हालात तेजी से बदल रहे हैं और शांति का माहौल मजबूत हो रहा है.

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