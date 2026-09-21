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DUSU हार के बाद विजय शंकर मीणा बोले- ‘हम हारे नहीं, हराया गया’, वोटिंग पर भी उठाए सवाल

अध्यक्ष पद पर उपविजेता रहने के बाद मीणा अब ‘कैंपस बचाओ यात्रा’ की तैयारी कर रहे हैं.

विजय शंकर मीणा
विजय शंकर मीणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 21, 2026 at 2:27 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव में अध्यक्ष पद पर दूसरे स्थान पर रहे एनएसयूआई उम्मीदवार विजय शंकर मीणा ने चुनाव परिणाम के बाद अब अपनी अगली रणनीति साफ कर दी है. चुनाव में हार के बाद मीणा ने ‘कैंपस बचाओ यात्रा’ निकालने का ऐलान किया है.

उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम छात्रों के मुद्दों की लड़ाई को नहीं रोक सकता. वह दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग-अलग कॉलेजों और कैंपस में जाकर छात्रों से सीधे बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं को उठाएंगे. वहीं, चुनाव परिणाम को लेकर मीणा ने मतदान प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने दावा किया कि करीब 20 राउंड की काउंटिंग में नौवें और 17वें राउंड तक वह बढ़त में रहे, लेकिन अंतिम नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए. मीणा ने कुछ जगहों पर फर्जी मतदान और छात्रों के आईडी कार्ड लेकर मतदान कराने जैसे आरोप लगाए.

विजय शंकर मीणा से बातचीत (ETV Bharat)

कई राउंड में बढ़त थी, फिर नतीजे बदल गए

विजय शंकर मीणा ने चुनाव के नतीजे पर सवाल उठाते हुए कहा कि काउंटिंग के दौरान कई राउंड तक स्थिति मजबूत थी. उन्होंने बताया कि नौवें और 17वें राउंड तक वह आगे चल रहे थे. इसके बाद स्थिति बदलती गई और आखिर में अध्यक्ष पद पर दूसरा स्थान पर मिला. मीणा ने कहा कि चुनाव में क्या हुआ, इसका जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहिए. उन्होंने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ जगहों पर छात्रों को पकड़कर उनके आईडी कार्ड लिए गए और उनसे वोट करवाया गया. उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि कुछ कॉलेजों में अलग-अलग राउंड में एक ही पक्ष को लगातार बढ़त कैसे मिलती रही. मीणा ने कहा कि इन सवालों का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को देना चाहिए.

छात्र आज भी हमारे साथ खड़े हैं

राहुल गांधी की ओर से छात्रों के मुद्दे उठाए जाने और क्या उनकी आवाज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों तक नहीं पहुंच सकी, इस सवाल पर मीणा ने इससे इनकार किया. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र आज भी एनएसयूआई के साथ खड़े हैं. उन्होंने बताया कि चुनाव का परिणाम यह तय नहीं करता कि छात्र किन मुद्दों के साथ खड़े हैं. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई छात्रों के मुद्दों को लेकर आगे भी कैंपस में सक्रिय रहेंगे. मीणा ने कहा कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन छात्रों से जुड़े सवाल अभी भी मौजूद हैं. इसलिए उनका अगला फोकस चुनाव के बजाय इन मुद्दों को प्रशासन तक पहुंचाने पर रहेगा.

चुनाव खत्म, अब ‘कैंपस बचाओ यात्रा'

अध्यक्ष पद पर उपविजेता रहने के बाद मीणा अब ‘कैंपस बचाओ यात्रा’ की तैयारी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह अलग-अलग कैंपस में जाएंगे और छात्रों से सीधे मिलेंगे. मीणा ने कहा कि छात्र राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है. चुनाव से पहले जिन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच गए थे, उन पर अब भी काम करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हर कैंपस में जाकर छात्रों की समस्याएं सुनी जाएंगी और उनके मुद्दों को दिल्ली प्रशासन तथा विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने मजबूती से उठाया जाएगा.

हॉस्टल और किराया सबसे बड़े मुद्दों

विजय शंकर मीणा ने ‘कैंपस बचाओ यात्रा’ के प्रमुख मुद्दों का भी जिक्र किया. इनमें हॉस्टल की कमी, रेंट कंट्रोल एक्ट और मेट्रो कंसेशन पास हैं. उन्होंने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बड़ी संख्या में छात्र दिल्ली से बाहर के हैं. ऐसे छात्रों के सामने रहने की समस्या बड़ी चुनौती है. हॉस्टल की कमी के कारण छात्रों को निजी पीजी और किराये के कमरों पर निर्भर रहना पड़ता है. मीणा ने कहा कि हॉस्टल का मुद्दा पहले भी उठाया गया था और आगे भी इसे मजबूती से उठाया जाएगा. इसके अलावा छात्रों के लिए मेट्रो किराये में रियायत और रेंट कंट्रोल एक्ट की मांग को भी प्रशासन के सामने रखा जाएगा.

महिला सुरक्षा और मेंस्ट्रुअल लीव भी मुद्दा

छात्राओं से जुड़े मुद्दों को भी मीणा ने अपनी आगे की रणनीति में शामिल किया है. उन्होंने महिला सुरक्षा और छात्राओं के लिए मेंस्ट्रुअल लीव की मांग को प्रमुख मुद्दा बताया है. मीणा ने कहा कि कैंपस में छात्राओं की सुरक्षा को लेकर ठोस व्यवस्था होनी चाहिए. साथ ही छात्राओं से जुड़े स्वास्थ्य और सुविधाओं के मुद्दों पर भी विश्वविद्यालय को संवेदनशीलता के साथ फैसला लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि एनएसयूआई इन मुद्दों को पहले भी छात्रों के बीच लेकर गई है और अब इन्हें और मजबूती से उठाया जाएगा.

दीपांशु शौकीन को टिकट नहीं देना संगठन का फैसला

एनएसयूआई से दीपांशु शौकीन को टिकट नहीं मिलने के बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार ने बड़ी संख्या में वोट हासिल कर जीत दर्ज की, तो विजय शंकर मीणा ने इसे संगठन का फैसला बताया. उन्होंने कहा कि टिकट देना संगठन का फैसला था और इस मामले में संगठन ही जवाब दे सकता है.

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