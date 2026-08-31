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विजय शाह को फिलहाल कोई राहत नहीं, कर्नल सोफिया मामले में राज्यपाल के फैसले का इंतजार

मंत्री विजय शाह केस में सुप्रीम कोर्ट का इंतजार बरकरार ( ETV Bharat )