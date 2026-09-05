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बिहार में संपत्ति के लालच में दी थी भाई की सुपारी, कोर्ट ने सगी बहन समेत 5 को दी उम्रकैद

संपत्ति के लालच में बहन ने भाई की हत्या की रची साजिश, कोर्ट ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. रिपोर्ट- जितेंद्र गुप्ता

VIJAY SAHNI MURDER CASE
कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 5, 2026 at 6:13 PM IST

3 Min Read
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प.चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित बगहा के रामनगर में बहुचर्चित विजय सहनी हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अदालत ने मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु श्री, मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

पोखर के विवाद में हत्या: दरअसल यह मामला रामनगर थाना कांड संख्या 189/2022 से जुड़ा है. घटना 1 मई 2022 की है, मृतक विजय सहनी की पत्नी आशा देवी के आवेदन पर 4 मई को प्राथमिकी दर्ज की गई थी.अभियोजन के अनुसार विजय सहनी को पोखर का विवाद सुलझाने के बहाने फोन कर बुलाया गया था इसके बाद वह बाइक से घर से निकले लेकिन वापस नहीं लौटे. परिजनों ने काफी तलाश के बाद पुलिस को सूचना दी.

सात दिन बाद शव बरामद: बताया जाता है कि घटना के करीब सात दिन बाद आरोपित महफूज अंसारी और तेतर राम की निशानदेही पर गोवर्धना जंगल में एक गड्ढे से विजय सहनी का शव बरामद किया गया था. शव की पहचान मृतक की अंगूठी और घड़ी के आधार पर की गई थी. पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया.

10 गवाहों की पेशी: अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाहों को पेश किया. इनमें मृतक की पत्नी आशा देवी, पुत्र राहुल कुमार सहनी, चिकित्सक डॉ विनय कुमार और अनुसंधानकर्ता संतोष कुमार जायसवाल प्रमुख रहे. इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, कॉल डिटेल, बरामद मोबाइल और बाइक समेत कई महत्वपूर्ण सबूत भी अदालत में पेश किए गए.

जितेन्द्र भारती, लोक अभियोजक (ETV Bharat)

संपत्ति के लालच में बहन ने रची साजिश: अभियोजन पक्ष के अनुसार संपत्ति के लालच में बहन गीता देवी ने भाई विजय सहनी की हत्या की साजिश रची थी, जिसमें उसकी अन्य सहयोगियों की भूमिका सामने आई. लोक अभियोजक जितेंद्र भारती ने अदालत के फैसले की जानकारी दी.

चर्चित हत्याकांड में महत्वपूर्ण फैसला: गौरतलब है कि इस फैसले को चर्चित हत्याकांड में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. वहीं भाई बहन के रिश्ते और संपत्ति विवाद से जुड़े अपराधों को लेकर भी यह फैसला कड़ा संदेश देने वाला माना जा रहा है. लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी करार दिया है, जिसकी सजा 11 सितंबर को सुनाई जाएगी.

"मुख्य आरोपी अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी करार दिया है, जिसकी सजा 11 सितंबर को सुनाई जाएगी.मामले में दोषी पाए गए पांच आरोपियों महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, तेतर राम उर्फ साधु श्री, मुशहर और गीता देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही सभी पर एक एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है."- जितेन्द्र भारती, लोक अभियोजक

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