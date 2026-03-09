ETV Bharat / state

विजय कुमार सिंह फिर बनाए गए UPPWD के सलाहकार, एक साल बढ़ा कार्यकाल

FDR तकनीक के लिए नॉन-कैडर पद पर तैनाती: विजय कुमार सिंह को इस निःसंवर्गीय (नॉन-कैडर) पद पर विशेष विशेषज्ञता के कारण तैनात किया गया था. पिछले आदेश के अनुसार उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2026 तक निर्धारित था, जिसे अब विस्तारित कर दिया गया है. नया कार्यकाल 01 मार्च 2026 से प्रभावी होकर 28 फरवरी 2027 तक मान्य रहेगा. यह विस्तार विभाग की तकनीकी क्षमताओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि सड़क निर्माण में आधुनिक मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ने फुल डेप्थ रीक्लेमेशन (FDR) तकनीक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सलाहकार पद की अवधि एक वर्ष और बढ़ा दी है. विभाग के प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष विजय कुमार सिंह को इस पद पर यथावत तैनात रखने की मंजूरी राज्यपाल ने प्रदान कर दी है. लोक निर्माण विभाग के विशेष सचिव प्रभुनाथ की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. यह पद वर्ष 2023 में विभाग में नवीन तकनीकों, विशेषकर FDR को सुचारु रूप से लागू करने के परामर्श के लिए सृजित किया गया था.

वित्त विभाग की सहमति मिली: तकनीकी सलाहकार के कार्यकाल विस्तार का यह आदेश वित्त विभाग की औपचारिक सहमति के आधार पर जारी किया गया है. विभाग का लक्ष्य आगामी वर्ष में प्रदेश की अन्य मुख्य सड़कों को भी इसी तकनीक के दायरे में लाना है. विजय कुमार सिंह के नेतृत्व में FDR तकनीक के क्रियान्वयन से विभाग को तकनीकी चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलेगी. सरकार का मानना है कि इस तरह के विशेषज्ञ पदों से बुनियादी ढांचे के विकास में गुणवत्ता और पारदर्शिता दोनों में सुधार होगा.

क्या है आधुनिक FDR तकनीक और इसके फायदे: FDR एक आधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और लागत-प्रभावी सड़क पुनर्वास तकनीक मानी जाती है. इसमें पुरानी सड़क की पूरी गहराई को पल्वराइज़ करके स्टैबलाइज़र (जैसे सीमेंट या केमिकल एडिटिव्ज़) के साथ मिलाकर एक मजबूत आधार तैयार किया जाता है. इस प्रक्रिया से नई निर्माण सामग्री की आवश्यकता काफी कम हो जाती है, जिससे पर्यावरण पर दबाव घटता है. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तकनीक से सड़क निर्माण की लागत में 20-30% तक की भारी गिरावट आती है.

सड़क निर्माण में देश का अग्रणी राज्य है यूपी: इस तकनीक का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें पुरानी निर्माण सामग्री का 100% रिसाइकिल करना संभव होता है. उत्तर प्रदेश वर्तमान में FDR तकनीक को बड़े पैमाने पर अपनाने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में PMGSY के तहत हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण और पुनर्निर्माण इसी तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा चुका है. इससे न केवल समय की बचत हुई है, बल्कि सरकारी संसाधनों का भी इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हुआ है.

यह भी पढ़ें- सातवीं बार शादी करने जा रहा 55 साल का प‍िता; नाबाल‍िग बेटे ने पुल‍िस से की शिकायत