राज्यपाल से मिले सऊदी अरब में मारे गए मृतक के परिजन, विजय कुमार महतो के शव को भारत लाने के लिए लगाई गुहार

गिरिडीह: 23-24 अक्टूबर 2025 को सऊदी अरब में गिरिडीह के डुमरी प्रखंड अंतर्गत दुधपनिया निवासी विजय कुमार महतो की मौत हो गई थी. मौत के पीछे गोली लगना वजह रहा था. घटना के तीन माह बाद भी शव अभी तक देश नहीं लाया जा सका है और न ही परिजनों को मुआवजा मिला है. अब इस मामले को लेकर बुधवार को मृतक की पत्नी बसंती देवी, मृतक के पिता सूर्य नारायण महतो, सामाजिक कार्यकर्त्ता सिकंदर अली के साथ अन्य परिजन राज्यपाल संतोष गंगवार से मिले और आवेदन सौंपा.

आवेदन में क्या?

आवेदन में मृतक की पत्नी बसंती ने बताया कि उनके पति विजय कुमार महतो, सऊदी अरब में हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी में कार्यरत थे. जिन्हें भारत से एशिया पावर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज ने भेजा था, जिसका कार्यालय चेम्बूर, मुंबई में है. विदेश भेजने का माध्यम उक्त कंपनी के सहायक प्रबंधक गोविंद सिंह थे. ये सारी जानकारी आवेदन में बताई गई है कि 23 अक्टूबर को उनके पति की मौत, सऊदी अरब में इलाज के दौरान हो गई थी. मृत्यु से पूर्व उन्होंने व्हाट्सप्प वॉइस नोट के माध्यम से बताया था कि वे पुलिस फायरिंग की घटना में गलती से गोली लगने से घायल हो गए थे.

जानकारी देते सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर अली (Etv bharat)

गंभीर संदेह किया व्यक्त

आवेदन में मृतक की पत्नी ने कहा कि उन्हें संदेह है कि कंपनी अथवा एजेंट के माध्यम से सऊदी अरब में, उनके पति से कुछ आपत्तिजनक कार्य कराए जा रहे थे, जिसके कारण वे (विजय कुमार महतो) पुलिस कार्रवाई की चपेट में आए और गोली लगने से उनकी मौत हो गई. इसके बावजूद संबंधित कंपनी एवं एजेंट द्वारा आज तक न तो पार्थिव शरीर भारत भेजने तथा न ही मुआवजा या बीमा राशि प्रदान करने की कार्रवाई हुई है. पीड़िता ने कहा है कि घटना के तीन माह बीत चुके हैं और बार बार सभी विवरण, दस्तावेज एवं लिखित आवेदन देने के बाद भी कंपनी लापरवाही बरत रही है.