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201 से कितने अधिक MLA सम्राट सरकार के साथ? डिप्टी CM ने कहा- विश्वास मत में दिखेगा संख्या बल

24 अप्रैल को सम्राट सरकार का विश्वास मत ( ETV Bharat )

200 से कितना अधिक विधायक साथ?: विजय कुमार चौधरी ने कहा कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है. इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी. इस दौरान उन्होंने संकेत दिए कि उम्मीद से अधिक विधायकों का समर्थन मिलेगा. वैसे भी राज्यसभा चुनाव के दौरान विपक्ष के 4 विधायकों ने वोट नहीं किया था. जिस वजह से एनडीए की सभी पांचों कैंडिडेट जीत गए थे.

24 अप्रैल को विश्वास मत: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पहले ही विश्वास मत को लेकर विधानसभा को सूचना दे दी है. कल इसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया है. एनडीए के घटक दलों के बीच हम लोगों ने बातचीत भी कर ली है. कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी.

पटना: नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं. 24 अप्रैल को नई सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना होगा. इसके लिए विशेष विधानसभा का सत्र बुलाया गया है. सम्राट चौधरी के विश्वास मत को लेकर डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री आसानी से अपना विश्वास मत प्राप्त कर लेंगे.

"सरकार की सबसे बड़ी ताकत पूंजी नीतीश कुमार हैं, जिनका आशीर्वाद इस सरकार को मिला हुआ है. उन्हीं के द्वारा स्थापित यह सरकार है. इसलिए सरकार को बहुमत प्राप्त करने में कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि सरकार के पास साधारण नहीं, असाधारण बहुमत है."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम

विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि यह सरकार नीतीश कुमार के समर्थन और बताएं रास्ते पर ही चल रही है. उन्होंने जो रोड मैप बनाया है, उसी पर काम आगे बढ़ेगा. विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार जिन कार्यक्रमों को आगे बढाना चाहते थे, वर्तमान सरकार भी उस पर काम करेगी.

सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के साथ विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

विजय चौधरी ने ये भी कहा कि 24 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल का भी जल्द विस्तार होगा. वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से खजाना खाली होने की बात पर डिप्टी सीएम ने कहा कि राजद की जब सरकार थी, वैसी स्थिति अभी नहीं आई है. नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने पर भी सफाई देते हुए उन्होंने कहा, 'जब जदयू की 43 सीट थी और बीजेपी की 74, तब भी बीजेपी ने हमारे नेता नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था. इस बार नेता नीतीश कुमार ने बीजेपी को मौका दिया है.'

एनडीए के पास 200 का संख्या बल?: 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए के पास फिलहाल 201 विधायक हैं. जिनमें बीजेपी के 88, जेडीयू के 85, एलजेपीआर के 19, हम पार्टी के 5 और आरएलएम के 4 विधायक हैं. बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए.

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