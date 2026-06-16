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क्या विजय चौधरी ने अपने करीबी के लिए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का मार्ग बदलवाया? सुनिये जवाब

"जो सड़क बन रही है पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में एक समाचार छपा था कि उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है. एनएचएआई ने इस संबंध में अपना क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है. जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है, कॉपी मेरे पास है. उसमें अनेक बात कही गई है."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

डिप्टी सीएम ने दी सफाई: विजय चौधरी ने कहा कि जो भी खबर चलाई गई है, एनएचएआई ने उसे भ्रामक और असत्य बताया है. उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल ही इस संबंध में अपना क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है. उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है, वो बिल्कुल असत्य है. अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है.

विजय चौधरी (ETV Bharat)

एनएचएआई ने जारी किया पत्र: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को प्रशासन ने पूरी तरह अफवाह करार दिया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य मूल रूप से स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया जा रहा है. एनएचएआई की ओर से जारी पत्र के माध्यम से यह भी साफ हो गया है कि उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, वे पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं.

एनएचएआई ने जारी किया पत्र (ETV Bharat)

पथ निर्माण विभाग ने क्या कहा?: बिहार पथ निर्माण विभाग ने भी इस खबर का खंडन किया है. विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर जिले में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण में कोई बदलाव या संशोधन किया गया है. उन्होंने कहा, 'किलोमीटर 48+000 से किलोमीटर 53+000 के बीच संरेखण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या विचलन नहीं किया गया है. भूमि अधिग्रहण की वर्तमान में जारी पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मूल रूप से स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही संचालित की जा रही है.'

क्या है मामला?: असल में एक अंग्रेजी अखबार ने स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया था कि समस्तीपुर के सरायरंजन में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के मार्ग को बदल दिया गया है. ये बदलाव डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के दबाव में हो रहा है, क्योंकि वह अपने एक करीबी की जमीन को अधिग्रहण से बचाना चाहते हैं.

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