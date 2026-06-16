क्या विजय चौधरी ने अपने करीबी के लिए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे का मार्ग बदलवाया? सुनिये जवाब
विजय चौधरी पर नजदीकियों की जमीन को बचाने के लिए पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के मार्ग बदलवाने का आरोप लगा है. अब उन्होंने सफाई दी है. पढ़ें..
Published : June 16, 2026 at 3:29 PM IST
पटना: पिछले दिनों पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में बदलाव की खबरें आईं. आरोप लगा कि बिहार के उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी के करीबियों की जमीन को बचाने के लिए एक्सप्रेसवे का मार्ग बदल दिया गया है. हालांकि डिप्टी सीएम ने सफाई देते हुए कहा कि इस मामले में एनएचएआई ने ही स्थिति स्पष्ट कर दी है. जो भी खबरें प्रकाशित हुईं हैं, वो निराधार है.
डिप्टी सीएम ने दी सफाई: विजय चौधरी ने कहा कि जो भी खबर चलाई गई है, एनएचएआई ने उसे भ्रामक और असत्य बताया है. उसमें थोड़ी सी भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में एनएचएआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कल ही इस संबंध में अपना क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है. उसने कहा है कि जिस किसी ने ये समाचार को लिखा है, वो बिल्कुल असत्य है. अवमाननाजनक है, दुर्भावनापूर्ण है.
"जो सड़क बन रही है पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे, उस पर एक स्थानीय अंग्रेजी दैनिक में एक समाचार छपा था कि उसके मार्ग को परिवर्तित कर दिया गया है. एनएचएआई ने इस संबंध में अपना क्लेरिफिकेशन जारी कर दिया है. जिनको अगर इसके बारे में कोई दिक्कत है, कॉपी मेरे पास है. उसमें अनेक बात कही गई है."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
एनएचएआई ने जारी किया पत्र: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के रूट में बदलाव को लेकर चल रही खबरों को प्रशासन ने पूरी तरह अफवाह करार दिया है. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर जिले में भूमि अधिग्रहण का कार्य मूल रूप से स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही किया जा रहा है. एनएचएआई की ओर से जारी पत्र के माध्यम से यह भी साफ हो गया है कि उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी को लेकर जो दावे किए जा रहे थे, वे पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं.
पथ निर्माण विभाग ने क्या कहा?: बिहार पथ निर्माण विभाग ने भी इस खबर का खंडन किया है. विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया है कि समस्तीपुर जिले में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण में कोई बदलाव या संशोधन किया गया है. उन्होंने कहा, 'किलोमीटर 48+000 से किलोमीटर 53+000 के बीच संरेखण में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या विचलन नहीं किया गया है. भूमि अधिग्रहण की वर्तमान में जारी पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मूल रूप से स्वीकृत संरेखण के अनुसार ही संचालित की जा रही है.'
पथ निर्माण विभाग— RoadConst Dept Bihar (@RCD_Bihar) June 15, 2026
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक - 15 जून, 2026
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे के संरेखण में बदलाव की खबरें पूरी तरह भ्रामक , समस्तीपुर जिले में मूल स्वीकृत संरेखण के तहत ही हो रहा है भूमि अधिग्रहण
पथ निर्माण विभाग मीडिया /डिजिटल मीडिया (विशेष रूप से 'इंडियन एक्सप्रेस') में… pic.twitter.com/WXa6Z7Wk3n
क्या है मामला?: असल में एक अंग्रेजी अखबार ने स्थानीय लोगों के हवाले से दावा किया था कि समस्तीपुर के सरायरंजन में पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे के मार्ग को बदल दिया गया है. ये बदलाव डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी के दबाव में हो रहा है, क्योंकि वह अपने एक करीबी की जमीन को अधिग्रहण से बचाना चाहते हैं.
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