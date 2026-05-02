'बिहार में अल्पसंख्यक को डरने की जरूरत नहीं, वो यहां सुरक्षित हैं' आखिर JDU को क्यों देनी पड़ रही है गारंटी
'मुस्लिम समुदाय को डरने की जरूरत नहीं, जैसे वे नीतीश कुमार के शासन में सुरक्षित थे, वैसे ही इस सरकार में भी सुरक्षित हैं.'
Published : May 2, 2026 at 7:20 PM IST
पटना : बिहार में नई सरकार बनी है. नई सरकार में बदलते स्वरूप के मुताबिक अब जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई है. वहीं बीजेपी अप्पर हैंड में है. ऐसे में जेडीयू के तरफ से यह सफाई दी जा रही है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के साथ वादा किया था वह बदस्तूर जारी रहेगा.
JDU ने दी गारंटी : इसको लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने मीडिया के सामने आकर उन बातों को बताया जिसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते थे. खासतौर पर जेडीयू ने बिहार में रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय को संबोधित किया.
''बिहार में रहने वाले अलपसंख्यकों को डरने की जरूरत नहीं है. वह बहुसंख्यक की तरह ही प्रदेश में सुरक्षित और संरक्षित हैं.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
'3 C से समझौता नहीं' : विजय चौधरी ने आगे कहा कि अभी वर्तमान सरकार, जो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी है, उसका रास्ता और तरीका नीतीश कुमार द्वारा तय किया गया है. हम लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं. पिछली बार नीतीश कुमार ने सदन के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया था कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं किया जाएगा. आज भी बिहार में सांप्रदायिकता पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है.
''सम्राट चौधरी की सरकार 3 C यानी क्राईम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई समझौता नहीं करेगी. सांप्रदायिकता पर जो नीतीश कुमार की नीति चल रही थी, वही चलेगी. विपक्ष के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
'विपक्ष भड़का रहा है' : विजय चौधरी ने आगे कहा कि मुद्दों को भड़काने की कोशिश विपक्ष के लोग करते रहते हैं. मुस्लिम समुदाय के लिए बिहार में जो काम हुआ है, वह किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ है. विपक्ष भाजपा के नाम पर हवा फैलाकर मुस्लिम समुदाय का शोषण कर रहा है. पिछले दिनों भी विपक्ष के लोगों ने मुस्लिम समुदाय को भड़काने के लिए मुद्दे उठाए.
''वक्फ संशोधन को लेकर विपक्ष द्वारा गलत अफवाहें फैलाई गईं. विपक्ष ने कहा कि सरकार वक्फ की संपत्ति हड़पना चाहती है, लेकिन अब तक सरकार ने कितनी मुस्लिम समुदाय की संपत्ति हड़पी है? भाजपा नेतृत्व जरूर कर रही है, लेकिन तरीका नीतीश कुमार का ही है. भाजपा भी कहती रही है कि उसकी सरकार नीतीश के रास्ते पर चलेगी. इसमें किसी तरह का संशय नहीं है.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
#Live: जद (यू) प्रदेश कार्यालय, पटना में पार्टी की प्रेस वार्ता #JDU #Bihar #NitishKumar #PressConference #Patna #PartyOffice https://t.co/0lcgJ1gW4z— Janata Dal (United) (@Jduonline) May 2, 2026
बिहार सरकार के डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर को लेकर विपक्ष द्वारा दुष्प्रचार किया जा रहा है. कितने मुस्लिम समुदाय के लोगों का नाम काटा गया? विपक्ष की झूठ और फरेब की नीतियां बिहार में चलने वाली नहीं हैं. पहले की सरकार में मुस्लिम समुदाय की गिनती सबसे निचले पायदान पर होती थी. नीतीश सरकार में शिक्षा और बच्चों को आगे बढ़ाने में काफी तेजी आई है, जिसे लोगों ने देखा है.
''मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से मुस्लिम समुदाय का तेजी से विकास हुआ है. मुस्लिम समाज के असली हितैषी नीतीश कुमार हैं, और यह बात समाज समझ चुका है.''- विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री, बिहार
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