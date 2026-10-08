पानी बचाने की मुहिम में जुटे देवरिया के 'भगीरथ', 30 वर्षों में नाप चुके 24 राज्यों की जमीन
देवरिया से संवाददाता विश्व दीपक त्रिपाठी की विशेष रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:04 AM IST
देवरिया: 'जल है तो कल है' हम सबके लिए यह एक स्लोगन है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यह संकल्प बन चुका है. विलुप्त होते तालाब, कुएं, बावड़ी और झीलें इन्हें सोने नहीं देतीं. इसी बेचैनी में 30 साल पहले इन्होंने PAC की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जल संरक्षण को हीं जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया. 1995 से पानी बचाने के संकल्प में जुटे देवरिया के विजय जुआठा अब तक देश के 24 राज्यों की हजारों किलोमीटर जमीन नाप चुके हैं. इन्हें अब लोग देवरिया का 'भगीरथ' कहने लगे हैं. पढ़ें इनकी इसी यात्रा पर फोकस करती यह विशेष रिपोर्ट.
कैसे मिली पानी बचाने की प्रेरणा: देवरिया के करतारी निवासी विजय जुआठा बताते हैं कि बचपन में हमारा जीवन तालाब, पोखरों, कुओं के इर्द-गिर्द बीत रहा था. फिर यह दिखने लगा कि धीरे-धीरे यह तालाब, बावड़ी, कुएं, झीलें और चेकडैम खत्म हो रहे हैं. पानी को दोहन चरम पर पहुंचने लगा. फिर लगा कि यही हालात रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा. बस इसी सोच से बेचैनी होने लगी और यह अभियान हमने शुरू कर दिया.
पानी को बिजनेस बना दिया: विजय जुआठा की पीड़ा यह भी है कि आज कुछ कार्पोरेट घरानों ने हम सबके हिस्से का पानी बोतलों में बंद करके 20 रुपए लीटर बेचना शुरू कर दिया. यह भयावह स्थिति की ओर ले जाना वाला है, जिस पर न सरकारें और न हीं आम जनमानस कुछ सोच पा रहा है. इस पर सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है.
सोने से भी महंगा होगा पानी: उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ की आबादी और दुनिया की 8 अरब जनसंख्या के सामने पानी का बड़ा संकट है. प्रकृति ने हमें भरपूर पानी दिया है. जमीन के अंदर जो पानी है, उस पर हम सभी का बराबर हक है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस में बदल दिया है. बोतलबंद पानी आज नहीं तो कल सोने से भी महंगा बिकने लगे तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए.
देशभर के जिलाधिकारियों को लिखे पत्र: विजय जुआठा ने बताया कि वह जहां भी जाते है, उस जिले के जिलाधिकारी को जल संरक्षण के लिए पत्र जरूर सौंपते हैं. हम आग्रह करते हैं कि आपके जिले में जहां भी जल स्रोत हैं, उन्हें बचाइए. इतना ही नहीं हमने रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी यूपी के सभी जिलाधिकारियों और दूसरे राज्यों के भी जिलाधिकारियों को ऐसे पत्र भेजे हैं. यह अभियान का मुख्य हिस्सा है.
ऐसा भी अभियान चला रहे: विजय जुआठा एक अनोख तरीका अपनाकर भी पानी बचाने का संदेश दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह अलग-अलग शहरों में करीब 14 फीट ऊंचा लोहे का मंच बनाते हैं. उस पर लगातार 18 घंटे तक खड़े रहकर लोगों से पानी बचाने की अपील करते हैं. यह सत्याग्रह लखनऊ सहित यूपी के कई जिलों में कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि उनके अभियान को जन समर्थन मिलता है और लोग प्रेरित होते हैं.
अब तक की सबसे बड़ी जीत: विजय ने बताया कि संतकबीरनगर की बखिरा झील की दुर्दशा देखकर मन व्यथित हुआ. इस झील को बचाने के लिए कई वर्ष तक अभियान चलाया. अधिकारियों, मंत्रियों और नेताओं से मिले, पत्र लिखे. तब जाकर झील को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली. उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2022 में इस झील को रामसर साइट घोषित किया. आज वहां करोड़ों की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं. झील को संरक्षित किया जा रहा है.
कैसे शुरू हुआ सफर: विजय जुआठा देवरिया जिले में सदर कोतवाली के कतरारी के रहने वाले हैं. इनके पिता का नाम राम नाथ यादव है. पिता रेलवे में थे. कुल तीन भाईयों में सबसे छोटे विजय हैं. इनका जन्म 6 जुलाई 1967 को हुआ था.
परिवार में अनुशासन का माहौल था. विजय ने समाजशास्त्र में एमए किया और पानी का महत्व समझाने में जुट गए. 30 साल से वह अकेले ही जल संरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं. विजय का नारा है कि जल है तो कल है.
उन्होंने बताया कि 1987 में उनका चयन पीएसी में हो गया था. सीतापुर में तैनाती मिली. मेहनत के दम पर वह हेड कांस्टेबल बन गए, लेकिन नौकरी के बीच ही उन्हें लगा कि राष्ट्र निर्माण का असली रास्ता कहीं और है.
18 लाख किलो मीटर का जल-सफर: विजय ने बताया कि इसी वजह से 1995 में उन्होंने 27वीं बटालियन PAC से इस्तीफा दे दिया. तब से उनकी मोटरसाइकिल हीं उनका घर है. वह एक दिन में करीब 300 से 450 किलोमीटर बाइक चलाते हैं.
उन्होंने बताया कि वह एक साल में लगभग 60 हजार किलोमीटर बाइक चलाते हैं. सामान्य तौर पर वह रोजाना करीब 150 किलोमीटर चलकर लोगों को जागरूक करते हैं. लगातार चलने से अब तक उनकी 8 बाइकें बदल चुकी हैं.
उनके मुताबिक, सालाना 60 हजार किलोमीटर के औसत से अब तक वह करीब 18 लाख किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं. देश के 24 से अधिक राज्यों के कोने-कोने तक पहुंच चुके हैं.
हाल ही में वह मध्य प्रदेश और हरियाणा से जल जागरूकता अभियान चलाकर लौटे हैं. विजय ने बताया कि बासमती ने हमेशा मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया. कहीं उसने मेरी यात्रा में रोका नहीं. वह कहते हैं कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचना होगा. इसी प्रेरणा से अभियान चला रहे हैं.
(जल संरक्षण अभियान से जुड़ी यह खबर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. यह आर्टिकल अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और परिवार से जरूर साझा करें)
यह भी पढ़ें: "खाकी के पास जुल्म का लाइसेंस नहीं!"...कस्टडी में टॉर्चर पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी से हिला यूपी पुलिस महकमा?
यह भी पढ़ें: यूपी राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची; हरदीप सिंह पुरी का पत्ता साफ़,8 में से 2 महिलाएं, पढ़िए पूरा हिसाब-किताब !