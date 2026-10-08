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पानी बचाने की मुहिम में जुटे देवरिया के 'भगीरथ', 30 वर्षों में नाप चुके 24 राज्यों की जमीन

पानी बचाने की मुहिम में देवरिया के 'भगीरथ' का 30 वर्षों से अभियान जारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

देवरिया: 'जल है तो कल है' हम सबके लिए यह एक स्लोगन है, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यह संकल्प बन चुका है. विलुप्त होते तालाब, कुएं, बावड़ी और झीलें इन्हें सोने नहीं देतीं. इसी बेचैनी में 30 साल पहले इन्होंने PAC की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और जल संरक्षण को हीं जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया. 1995 से पानी बचाने के संकल्प में जुटे देवरिया के विजय जुआठा अब तक देश के 24 राज्यों की हजारों किलोमीटर जमीन नाप चुके हैं. इन्हें अब लोग देवरिया का 'भगीरथ' कहने लगे हैं. पढ़ें इनकी इसी यात्रा पर फोकस करती यह विशेष रिपोर्ट.

कैसे मिली पानी बचाने की प्रेरणा: देवरिया के करतारी निवासी विजय जुआठा बताते हैं कि बचपन में हमारा जीवन तालाब, पोखरों, कुओं के इर्द-गिर्द बीत रहा था. फिर यह दिखने लगा कि धीरे-धीरे यह तालाब, बावड़ी, कुएं, झीलें और चेकडैम खत्म हो रहे हैं. पानी को दोहन चरम पर पहुंचने लगा. फिर लगा कि यही हालात रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी नहीं मिलेगा. बस इसी सोच से बेचैनी होने लगी और यह अभियान हमने शुरू कर दिया.