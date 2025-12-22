ETV Bharat / state

धुरंधर खिलाड़ियों का हुआ विजय हजारे वनडे ट्रॉफी के लिए चयन, यहां देखिए लिस्ट

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने 2025 में आयोजित होने वाले विजय हजारे वनडे ट्रॉफी मैच के लिए छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी की चेन सूची को जारी कर दिया है. टूर्नामेंट 24 दिसंबर से जयपुर में आयोजित हो रहा है. विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने कुल 17 सदस्यों वाली टीम का ऐलान किया है, जिसमें 2 विकेट कीपर, 2 प्रोफेशनल को रखा गया है. टीम की जिम्मेदारी अमनदीप खरे के हाथों में सौंपी गई है.

विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 के लिए टीम का ऐलान

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 के लिए जिन 17 खिलाड़ियों का चयन किया है, उसमें टीम के कप्तान की जिम्मेदारी अमनदीप खरे को दी गई है, अमनदीप खरे भिलाई स्टील प्लांट से छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए खेलते हैं.