धुरंधर खिलाड़ियों का हुआ विजय हजारे वनडे ट्रॉफी के लिए चयन, यहां देखिए लिस्ट

अमनदीप खरे को सौंपी गई है टीम की कमान.

VIJAY HAZARE ONE DAY TROPHY
अमनदीप खरे को मिली टीम की कमान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 22, 2025 at 3:56 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने 2025 में आयोजित होने वाले विजय हजारे वनडे ट्रॉफी मैच के लिए छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ी की चेन सूची को जारी कर दिया है. टूर्नामेंट 24 दिसंबर से जयपुर में आयोजित हो रहा है. विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 में छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम हिस्सा लेगी. छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने कुल 17 सदस्यों वाली टीम का ऐलान किया है, जिसमें 2 विकेट कीपर, 2 प्रोफेशनल को रखा गया है. टीम की जिम्मेदारी अमनदीप खरे के हाथों में सौंपी गई है.

विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 के लिए टीम का ऐलान

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने विजय हजारे वनडे ट्रॉफी 2025 के लिए जिन 17 खिलाड़ियों का चयन किया है, उसमें टीम के कप्तान की जिम्मेदारी अमनदीप खरे को दी गई है, अमनदीप खरे भिलाई स्टील प्लांट से छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए खेलते हैं.

टीम में शामिल किए गए खिलाड़ियों के नाम

  • अजय मंडल, राजनांदगांव
  • अनुज तिवारी, रायपुर
  • आशुतोष सिंह, सरगुजा
  • आयुष पांडे, रायपुर
  • हर्ष साहू (विकेटकीपर), राजनांदगांव
  • हर्ष यादव, कांकेर
  • एम रवि किशन को (प्रोफेशनल)
  • मयंक बीरम, (अतिरिक्त विकेटकीपर) भिलाई
  • मयंक यादव, बिलासपुर
  • आदित्य सरवटे को प्रोफेशनल के लिए चुना गया
  • प्रतीक यादव, रायपुर
  • संजीत देसाई, बीसीए
  • शुभम अग्रवाल, रायगढ़
  • सौरभ मजूमदार, बस्तर
  • मोहित रावत, बिलासपुर
  • विकल्प तिवारी, राजनांदगांव

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के मैच

विजय हजारे वनडे ट्रॉफी एलीट 2025 - 26 के लिए जो मैच खेले जाने हैं, उसमें छत्तीसगढ़ को कुल 7 साथ मैच खेलने हैं.

  • 24 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ और गोवा के बीच मैच होगा जो जयपुर के विद्यालय ग्राउंड में खेला जाएगा.
  • 26 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ और पंजाब के बीच मैच खेला जाएगा जो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा.
  • 29 दिसंबर को छत्तीसगढ़ और मुंबई के बीच मैच खेला जाएगा जो जयपुर विद्यालय ग्राउंड में होगा.
  • 31 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ और सिक्किम के बीच मैच खेला जाएगा जो सवाई मानसिंह स्टेडियम में होगा.
  • 3 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश के बीच मैच खेला जाएगा जो अनंतम ग्राउंड जयपुर में होगा.
  • 6 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला जाएगा जो अनंतम ग्राउंड जयपुर में होगा.
  • 8 जनवरी 2026 को छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के बीच मैच खेला जाएगा जो के एल सैनी स्टेडियम जयपुर में होगा.

छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने दी ईटीवी भारत को जानकारी

टीम के लेकर ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के मुख्य सूचना अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि टीम जयपुर पहुंच गई है. उन्होने कहा कि इससे पहले जितने मैच हुए हैं हमारी इस टीम का प्रदर्शन ठीक रहा है और हम विजय हजारे वनडे ट्रॉफी बेहतर परिणाम लाएंगे.

