ETV Bharat / state

क्या निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? विजय चौधरी ने कहा- JDU के हर कार्यकर्ता को खुशी होगी

निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनेंगे? ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा लंबे समय से हो रही है. जब इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है. ऐसा होता है तो हम लोगों को खुशी होगी.

निशांत पर विजय चौधरी का बयान

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद सब लोग उन्हीं को चाहते हैं. सब लोगों के आग्रह पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सभी लोगों को खुशी होगी.

डिप्टी सीएम विजय चौधरी (ETV Bharat) "निशांत कुमार तो जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं, सब लोग उनको चाहते हैं. नीतीश कुमार जी के बाद सब लोग उन्हीं को चाहते हैं. सब लोग के अनुरोध पर ही तो वह आगे बढ़ रहे हैं. अगर निशांत कुमार कोई ऊंचे पद जाते हैं तो हर कार्यकर्ता को अच्छा लगेगा."- विजय कुमार चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार नीतीश और निशांत के साथ विजय चौधरी (ETV Bharat) सरकार में जेडीयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री

नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद ही निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग होने लगी थी. अभी बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में जेडीयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं. विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव इस सरकार में डिप्टी सीएम हैं. जेडीयू नेताओं के साथ निशांत (ETV Bharat)