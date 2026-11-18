क्या निशांत कुमार बनेंगे डिप्टी CM? विजय चौधरी ने कहा- JDU के हर कार्यकर्ता को खुशी होगी
Vijay Choudhary on Nishant Kumar: क्या निशांत कुमार बिहार के अगले डिप्टी सीएम होंगे? विजय चौधरी ने इस पर बड़ा बयान दिया है. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 18, 2026 at 9:05 AM IST
पटना: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा लंबे समय से हो रही है. जब इसको लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप-मुख्यमंत्री विजय चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है. ऐसा होता है तो हम लोगों को खुशी होगी.
निशांत पर विजय चौधरी का बयान
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि निशांत कुमार ही जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के बाद सब लोग उन्हीं को चाहते हैं. सब लोगों के आग्रह पर ही तो आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में अगर उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सभी लोगों को खुशी होगी.
"निशांत कुमार तो जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता हैं, सब लोग उनको चाहते हैं. नीतीश कुमार जी के बाद सब लोग उन्हीं को चाहते हैं. सब लोग के अनुरोध पर ही तो वह आगे बढ़ रहे हैं. अगर निशांत कुमार कोई ऊंचे पद जाते हैं तो हर कार्यकर्ता को अच्छा लगेगा."- विजय कुमार चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार
सरकार में जेडीयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री
नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद ही निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग होने लगी थी. अभी बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार में जेडीयू कोटे से दो उपमुख्यमंत्री बनाए गए हैं. विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव इस सरकार में डिप्टी सीएम हैं.
वहीं जब निशांत कुमार सरकार में शामिल हुए, तब उनको स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई लेकिन अब पार्टी के नेता चाहते हैं कि निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए. डिप्टी सीएम बनाकर और इसके लिए लगातार मांग भी हो रही है. अब एक तरह से उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी मुहर लगा दी है कि आने वाले समय में निशांत को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.
आरजेडी से मिला सीएम पद का ऑफर
पिछले कुछ दिनों से आरजेडी के नेता नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन में आने की अपील कर रहे हैं. औरंगाबाद से सांसद अभय कुशवाहा ने तो जेडीयू को ऑफर देते हुए कहा कि अगर नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बना देंगे. उन्होंने कहा, 'जैसे लालू जी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे ही निशांत को लालू यादव और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बना देंगे.'
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