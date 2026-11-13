विजय बाजिया हत्याकांड: चार आरोपियों के घर पुलिस की दबिश, ये सब जब्त...
मृतक और आरोपियों के बीच तीन महीने राजीनामा हो गया था, इसके बाद विजय आरोपियों को ताने मारता था.
Published : November 13, 2026 at 12:15 PM IST
जयपुर: करधनी थाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की गैंगवार में हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने गुरुवार रात को दबिश दी. यहां से तीन संदिग्ध ट्रैक्टर, एक जीप और एक कार को जब्त किया गया है.
डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश के सुपरविजन में जयपुर ग्रामीण एसपी नीरज पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीमों ने कार्रवाई को अंजाम दिया. तिबारिया (जयपुर ग्रामीण) निवासी विजय बाजिया की 11 नवंबर, 2026 को करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में अनीश गोलिया, कमलेश गोलिया, युवराज चौधरी और दिनेश निठारवाल को गिरफ्तार किया है.
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चारों आरोपियों के घर पहुंची पुलिस: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि विजय बाजिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी अनीश गोलिया के घर पुलिस ने दबिश देकर एक संदिग्ध ट्रैक्टर और एक डीआई जीप को बीएनएस की धारा 106 के तहत जब्त किया. उसके चचेरे भाई कमलेश के घर दबिश देने पर दो संदिग्ध ट्रैक्टर और एक कार मिली, जिन्हें भी जब्त कर लिया गया है. पुलिस ने इस वारदात में शामिल दिनेश निठारवाल और युवराज चौधरी के घर भी दबिश दी. उनका कहना है कि वारदात में अन्य लोगों की भूमिका की भी जयपुर (पश्चिम) पुलिस जांच कर रही है.
किराए के फ्लैट में रहता था: जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि जयपुर में करधनी थाना इलाके में रावण गेट के पास 11 नवंबर को विजय बाजिया की हत्या हुई. वह तिबारिया बस्सी नागान का निवासी था और उसका जयपुर में रॉयल सिटी (हाथोज) में जेपी प्रॉपर्टीज के नाम से ऑफिस था, जहां वह प्रॉपर्टी का काम करता था. वह हाथोज में फ्लैट में नांगल लाठी निवासी सीताराम नायक के साथ रहता था. पड़ताल में सामने आया है कि वह प्रॉपर्टी विवाद में कई लोगों को पुराने हत्या के मुकदमों का जिक्र कर डराता था.
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विजय और भाई बजरंग ने की थी कैलाश की हत्या: उन्होंने बताया कि विजय बाजिया और उसके भाई बजरंग ने साल 2019 में कैलाश गोलिया की हत्या की थी. सात साल पहले हुए अपने पिता कैलाश के मर्डर की रंजिश के चलते अनीश गोलिया ने अपने चचेरे भाई कमलेश और दोस्त युवराज चौधरी और दिनेश निठारवाल आदि के साथ मिलकर 11 नवंबर की रात को विजय बाजिया पर हमला किया और कुल्हाड़ी से वार कर उसकी हत्या कर दी. जयपुर (पश्चिम) पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
हत्या के लिए खरीदी नई कुल्हाड़ियां: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि विजय की हत्या के लिए अनीश, कमलेश, युवराज और दिनेश ने नई कुल्हाड़ियां खरीदी थीं. उन्होंने 750 रुपए में नई कुल्हाड़ियां खरीदीं और 150 रुपए में हत्थे लगवाए. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर रील और फोटो देखकर विजय की गाड़ी की पहचान की और उसका जोबनेर से जयपुर तक पीछा किया. अनीश के पिता कैलाश गोलिया की 12 नवंबर को हत्या हुई थी. सात साल बाद बेटे और उसके साथियों ने 11 नवंबर को विजय को मौत के घाट उतार दिया.
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गांव में विवाद, सोशल मीडिया से गाड़ी की पहचान: पूछताछ में सामने आया है कि अनीश और उसका चचेरा भाई कमलेश 11 नवंबर को तिबारिया गांव में ग्वार बेचने जा रहे थे. उन्हें रास्ते में विजय मिल गया. उसने पिता की हत्या का जिक्र कर अनीश को भी धमकी दी. इससे गुस्साए अनीश और कमलेश ने युवराज और दिनेश को बुला लिया. उन्होंने दोपहर में हत्या की साजिश रची और सोशल मीडिया पर फोटो व रील देखकर विजय की गाड़ी के नंबर जुटाकर उसका पीछा किया. उन्होंने रात करीब 8 बजे जयपुर में वारदात को अंजाम दिया.
दोनों पक्षों के खेत आसपास, तीन महीने पहले झगड़ा: पड़ताल में यह भी सामने आया है कि विजय और अनीश के परिवारों के खेत भी आसपास ही हैं. परिवार के लोग और अनीश खेत जाते तो विजय उन्हें कैलाश की हत्या का जिक्र कर ताने मारता था. इसके चलते दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी. जांच में पता चला है कि तीन महीने पहले भी दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था. उस घटना को लेकर जोबनेर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ. बाद में दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया. हालांकि, इसके बावजूद विजय का व्यवहार नहीं बदला और वह अक्सर अनीश और उसके परिजनों को ताने मारता रहता था.
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