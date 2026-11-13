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विजय बाजिया हत्याकांड: चार आरोपियों के घर पुलिस की दबिश, ये सब जब्त...

बाजिया हत्याकांड में गिरफ्तार आरोपी ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: करधनी थाना इलाके में हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की गैंगवार में हत्या के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इन आरोपियों और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर जयपुर ग्रामीण जिला पुलिस ने गुरुवार रात को दबिश दी. यहां से तीन संदिग्ध ट्रैक्टर, एक जीप और एक कार को जब्त किया गया है.