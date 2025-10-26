सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर होंगे कई आयोजन, सांसद बघेल बोले- हर जिले में होगा यूनिटी मार्च
सांसद विजय बघेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर होने वाले आयोजन की जानकारी दी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 26, 2025 at 8:36 PM IST
दुर्ग: लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई आयोजन करने की तैयारी की जा रही है. लोकसभा स्तर पर भी कई कार्यक्रम होंगे इसकी जानकारी दुर्ग के सर्किट हाउस में सांसद विजय बघेल ने प्रेस वार्ता कर दी. उन्होंने बताया कि सरदार पटेल की जयंती को सरदार@150-यूनिटी मार्च के रूप में मनाया जाएगा, जो राष्ट्र की चेतना को जगाने वाला अभियान साबित होगा.
31 अक्टूबर से कार्यक्रम की शुरुआत: इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता, राष्ट्रीय सोशल मीडिया रील प्रतियोगिता और सरदार150-यूनिटी मार्च यंग लीडर कार्यक्रम शामिल होंगे. सांसद विजय बघेल ने बताया कि जयंती की तारीख 31 अक्टूबर 2025 से आयोजन शुरू होंगे जो 25 नवम्बर 2025 तक चलेंगे. इसमें देश के प्रत्येक जिले में 8 से 10 किलोमीटर की पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी. हर लोकसभा क्षेत्र में 3 पदयात्राएं होंगी, जिनमें वे स्वयं युवाओं के साथ गांव-गांव और गली-गली जाकर लोगों को एकता का संदेश देंगे.
सरदार पटेल ने बिखरे हुए भारत को एक सूत्र में पिरोकर अखण्ड भारत का स्वरूप दिया. उन्होंने अपनी अटूट इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प से देश को एकता के सूत्र में बांधा. पटेल का विश्वास था कि भारत एक है, भारत अखण्ड है और भारत सदा सर्वदा अखण्ड रहेगा- विजय बघेल, सांसद
सांसद बघेल ने कहा कि यह अभियान केवल एक समारोह नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखण्डता और समरसता का पर्व होगा, जो सरदार पटेल के विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा. उनकी अखंड भारत की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से देशभर में डिजिटल गतिविधियों और जनभागीदारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है.