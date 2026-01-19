मेरठ में विज्ञान घर सीजन-5 प्रोग्राम, रियलिटी शो बिग बॉस की तरह घर में 10 दिन रहेंगे कंटेस्टेंट
वैज्ञानिक व राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने बताया कि रियलिटी शो बिग बॉस की तर्ज पर मेरठ में विज्ञान घर कार्यक्रम होने जा रहा है.
मेरठ: मेरठ में विज्ञान घर सीजन-5 प्रोग्राम को लेकर इन दिनों व्यापक स्तर पर तैयारी हो रही है. अपने तरह के अनूठे खास इवेंट में न सिर्फ विज्ञान से ताल्लुक रखने वाली गतिविधियों को करने का अवसर मिलेगा, बल्कि रियलिटी शो की तर्ज पर होने वाले इस खास कार्यक्रम में रोमांच भी देखने को मिलता है.
दुनिया का पहला विज्ञान आधरित रियलिटी शो: जिन छात्रों को विज्ञान में रुचि है, वह देश के किसी भी कोने से आवेदन कर सकते हैं. इस खास प्रोग्राम को लेकर देश के बाहर से भी इस बार छात्र-छात्राएं उत्साह दिखा रहे है. इस बार इस प्रोग्राम में सरकार का भी साथ मिल गया है.
इस प्रोग्राम के नेशनल कोर्डिनेटर दीपक शर्मा ने बताया कि यह दुनिया का पहला विज्ञान आधरित रियलिटी शो है. विज्ञान घर सीजन-5 की थीम शून्य अपशिष्ट (कचरा विहिन) है.
17 मार्च से 26 मार्च तक होगा प्रोग्राम: राष्ट्रीय समन्वयक दीपक शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद्, विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी विभाग के तत्वाधान में प्रगति विज्ञान संस्था और जिला विज्ञान क्लब मेरठ के रियलिटी शो विज्ञान घर सीजन-5 का आयोजन इस बार बाल विज्ञान भवन में होगा. यह प्रोग्राम 17 मार्च से 26 मार्च तक होगा. विज्ञान घर सिर्फ एक गतिविधि नहीं बल्कि यह एक सोच का आन्दोलन भी है.
4500 बच्चों ने किया आवेदन: राष्ट्रीय समन्वयक ने बताया कि दस दिन तक घर में रहने के लिए देश के बाहर से भी इस बार आवेदन मिले हैं. अब तक 4 हजार 500 से ज्यादा बच्चे सम्पर्क कर चुके हैं. लगातार टीम उनसे बात करके ऑनलाइन ऑडिशन ले रही है. थीम के मुताबिक बात वैज्ञानिक ऑनलाइन जुड़कर अपने स्थानिय स्तर पर शून्य अपशिष्ट पर प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुतीकरण दे रहे हैं.
20 बच्चों को घर में मिलेगी एंट्री: फाइनल राउंड के लिए 30 बच्चों का चयन किया जाना है, जबकि विज्ञान घर में 20 स्टूडेंट्स को ही अवसर मिलेगा. उनकी हर गतिविधि पर विज्ञान घर की ज्यूरी नजर रखेगी. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के भौतिक विज्ञान विभाग के प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद बच्चों के बौद्धिक स्तर पर परखना है. हर दिन के कुछ अलग लक्ष्य दिए जाएंगे, गलतियां करने अंक कटेंगे तो वहीं अच्छा करने पर अंक मिलेंगे.
ऐसे करें ऑडिशन के लिए आवेदन: प्रोफेसर संजीव शर्मा ने बताया कि पात्र कंटेस्टेंट www.vigyanaaokarkeseekhe.Com पर आवेदन करके ऑडीशन के लिए संपर्क कर सकते हैं. 31 जनवरी को 20 भाग्यशाली उन छात्रों की सूची जारी कर दी जाएगी, जो कि इस बार इस घर में रहेंगे. घर में हर तरफ कैमरे लगाए गए हैं. दीवारों पर वैदिक पेंट किया गया है. जमीन पर भी गोबर से लिपाई की गई है, जिससे कि वहां का टेंपरेचर मेंटेन रहे. प्रतीक चिन्हों को भी स्टूडेंटस खुद ही तैयार करेंगे.
सीज़न-5 की खास बातें:
- इन-हाउस रियलिटी शो: चयनित प्रतिभागी (बाल वैज्ञानिक) 10 दिनों तक एक ही घर में रहकर वैज्ञानिक गतिविधियां करते हैं.
- डिजिटल दुनिया से दूरी: प्रतिभागियों को इंटरनेट, टेलीविजन, मोबाइल और समाचार पत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होती है ताकि वे पूरी तरह विज्ञान पर फोकस कर सकें.
- नवाचार और चुनौतियाँ: इस सीजन में नए नवाचारों और व्यावहारिक वैज्ञानिक चुनौतियों पर विशेष जोर दिया गया है.
- लक्ष्य समूह: यह कार्यक्रम मुख्य रूप से कक्षा 12 तक के उन स्टूडेंट्स के लिए है, जिनके पास इनोवेटिव आइडिया हैं.
- प्रतिभागी चयन: देशभर से मेधावी छात्रों का चयन किया जाता है, जो नए विषयों पर शोध और प्रयोग करते हैं.
- टास्क और अंक: प्रतिभागियों को प्रतिदिन नए वैज्ञानिक कार्य (Tasks) दिए जाते हैं, जिन्हें पूरा करने पर उन्हें अंक मिलते हैं
