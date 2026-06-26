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हरिद्वार जमीन घोटाला: आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी शुरू, IAS के घर पर भी विजिलेंस सर्च

देहरादून: हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में विजिलेंस ने अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि एफआईआर (First Information Report) में जिन लोगों के नाम शामिल है, उनके ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो गई है.

फिलहाल जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार विजिलेंस की टीम प्राथमिक तौर पर इस केस जुड़े दस्तावेजों और साक्ष्यों की तलाश में आरोपियों के अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं. सीओ हर्षवर्धिनी सुमन की जांच के बाद इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई ने रफ्तार पकड़ी है.

बताया जा रहा है कि उनकी जांच रिपोर्ट में कई अहम तथ्य सामने आए थे. इस प्रकरण में कुछ लोगों पर विभागीय कार्रवाई हुई है, जबकि कुछ के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा एक आईएएस अधिकारी के दिल्ली स्थित आवास पर भी विजिलेंस टीम सर्च के लिए पहुंची है. विजिलेंस मुख्यालय देहरादून से इस पूरी कार्रवाई की सीधी मॉनिटरिंग कर रहा है.

सर्च कार्रवाई में जमीन से जुड़े दस्तावेज, फाइलें और अन्य अहम साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं. हरिद्वार के इस जमीन घोटाले को लेकर लंबे समय से सवाल उठ रहे थे. विजिलेंस की सक्रियता से साफ संकेत है कि जांच अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं. अब सबकी नजर इस बात पर है कि सर्च कार्रवाई में विजिलेंस के हाथ क्या-क्या अहम तथ्य लगते हैं.

पूरा मामला जानिए: दरअसल, साल 2024 में निकाय चुनाव के दौरान हरिद्वार नगर निगम ने सराय ग्राम में 33 बीघा जमीन खरीदी थी. यह जमीन करीब 54 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी. लेकिन इस मामले का खुसाला साल 2025 में हुआ. आरोप लगाया गया कि जमीन की मार्केट वैल्यू करीब 15 करोड़ रुपए है, लेकिन हरिद्वार नगर निगम ने इस जमीन को करीब 54 करोड़ रुपए में खरीदा, जहां खरीदी गई जमीन के बराबर में ही हरिद्वार नगर निगम का कूड़ा डंपिंग यार्ड है.

साथ ही ये खेती की जमीन थी, जिसका 143 में लैंड यूज चेंज भी कराया गया था. इसी वजह से इस जमीन की कीमत बढ़ गई थी. सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि ये जमीन किस उद्देश्य से खरीदी गई थी, इसका कारण आज तक पता नहीं चल पाया है.