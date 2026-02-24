ETV Bharat / state

दिनेशपुर थाने के एएसआई अनवर अहमद 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इस एवज में मांगी थी घूस

एएसआई अनवर अहमद रिश्वत लेते गिरफ्तार ( फोटो सोर्स- Vigilance Team )

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. जिसके तहत दिनेशपुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को 15 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. एक ही दिन में विजिलेंस की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है. दरअसल, उधम सिंह नगर जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी की टीम ने दिनेशपुर थाने में तैनात एएसआई अनवर अहमद को रिश्वत लेते दबोचा है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में खलबली मच गई है. इस एवज में मांगी घूस: जानकारी के मुताबित, गदरपुर थाने में ऊर्जा निगम की ओर से बिजली चोरी से संबंधित एक मुकदमा दर्ज किया गया था. आरोप है कि इस मुकदमे में राहत दिलाने और मामले को रफा-दफा करने के नाम पर एएसआई अनवर अहमद ने शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपए की मांग की थी. लगातार दबाव बनाए जाने पर परेशान शिकायतकर्ता ने इसकी शिकायत सतर्कता अधिष्ठान सेक्टर हल्द्वानी से की. शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विजिलेंस टीम ने पूरे मामले की प्राथमिक जांच की और आरोपों की पुष्टि होने पर योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया. तय योजना के तहत शिकायतकर्ता को चिह्नित नोट दिए गए.