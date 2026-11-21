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बिहार में रंगे हाथ ₹1.10 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा गया MDM का जिला परियोजना प्रबंधक

भागलपुर : बिहार के भागलपुर में शनिवार को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की कार्रवाई से हड़कंप मच गया. पटना से पहुंची निगरानी विभाग की धावा टीम ने कचहरी परिसर स्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के निचले तल पर संचालित एमडीएम शाखा में छापेमारी की. इस दौरान जिला कार्यक्रम प्रबंधक यानी डीपीएम मनोज कुमार सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया.

इसके बाद शनिवार को निगरानी की टीम अचानक एमडीएम शाखा स्थित डीपीएम के कार्यालय पहुंची और कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये रिश्वत की रकम के साथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम उन्हें मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंची. इस पूरे मामले में एक और अहम पहलू सामने आया है. शिकायतकर्ता रजनीश कुमार दास खुद शिक्षा विभाग में प्रखंड साधन सेवी हैं.

निगरानी विभाग के मुताबिक प्रखंड साधन सेवी रजनीश कुमार दास ने पटना स्थित निगरानी अन्वेषण ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार सिंह उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं. शिकायत मिलने के बाद निगरानी ब्यूरो ने पहले आरोपों का सत्यापन कराया. सत्यापन के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होने के बाद मामला दर्ज किया गया और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर धावा दल का गठन किया गया.

जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले वित्तीय मामलों में अनियमितता के आरोपों को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर उनके मानदेय में हर महीने कटौती करने का आदेश दिया गया था. साथ ही अगले आदेश तक उन्हें जिला कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया था. हालांकि, इन प्रशासनिक फैसलों और रिश्वत की शिकायत के बीच संबंधों को लेकर आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है.

''रजनीश कुमार दास जो प्रखंड साधन सेवी हैं, उन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में जिला कार्यक्रम प्रबंधक मनोज कुमार सिंह पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था. शिकायत के सत्यापन में आरोपों की पुष्टि होने के बाद कांड दर्ज किया गया. धावा दल का गठन किया गया. शनिवार को कार्रवाई करते हुए मनोज कुमार सिंह को एक लाख 10 हजार रुपये रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया.''- रामविलास सिंह, डीएसपी, निगरानी अन्वेषण

'मुझे साजिश के तहत फंसाया गया'

आरोपों पर जब मनोज कुमार सिंह से पूछा गया तो उन्होंने खुद को साजिश का शिकार बताया और कहा कि जो शिकायतकर्ता है उसकी नौकरी खत्म होने वाली थी. ऐसा डीएम का निर्देश था. उन्होंने ये भी बताया कि 60 हजार रुपए रसोइए के द्वारा उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए लेकिन उनका कहना है कि गूगल पे पर पैसे वापस किए गए हैं. पैसा कोई भी किसी के अकाउंट पर भेज सकता है.

''मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है. प्रखंड साध सेवी रजनीश कुमार दास की नौकरी जाने वाली है. डीएम के निर्देश हैं. उसने मेरे अकाउंट पर बिना पूछे 60 हजार रुपए डाले गए जिसको हमने वापस इसलिए लौटाया कि जब हमारा पैसा ही नहीं है तो हम गलत पैसा अपने अकाउंट में क्यों लें. गूगल से कोई भी पैसा किसी भी नंबर बिना परमीशन के भेज सकता है.''- मनोज कुमार सिंह, डीपीएम, एमडीएम

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