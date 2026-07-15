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वाराणसी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई; GST की डिप्टी कमिश्नर 50 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार, भागने का किया प्रयास

आरोप है कि फरवरी 2023 के GST रिटर्न से जुड़े मामले में रिश्वत मांगी गई थी.

वाराणसी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई
वाराणसी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 10:37 PM IST

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वाराणसी : उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस टीम) ने बुधवार को जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर (उपायुक्त) को एक व्यापारी से 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. विजिलेंस टीम उन्हें हिरासत में लेकर थाने पहुंची. आरोप है कि महिला अधिकारी ने व्यापारी की फाइल में रिटर्न भरने और जीएसटी की फाइल निस्तारण के लिये रकम मांगी थी. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है.

उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, बजरडीहा निवासी अजय कुमार मौर्य एक कंपनी के निदेशक हैं. आरोप है कि कंपनी फाइल के निस्तारण और फरवरी 2023 के GST रिटर्न से जुड़े मामले में रिश्वत मांगी गई थी. शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाया. वाराणसी की टीम ने बुधवार शाम को जाल बिछाया और जीएसटी की डिप्टी कमिश्नर अंबिका को चेतगंज के एक रेस्टोरेंट में बुलाया.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, वाराणसी विजिलेंस की टीम ने राज्यकर (GST) सेक्टर 6 की डिप्टी कमिश्नर अंबिका को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इस दौरान महिला अधिकारी ने भागने का भी प्रयास किया और हाथापाई की. इस दौरान घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जुट गई. गिरफ्तारी के बाद विजिलेंस थाने में सुंसग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विजिलेंस विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी लोक सेवक द्वारा सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग की जा रही हो तो रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866/9454401222 पर शिकायत की जा सकती है.

यह भी पढ़ें : यूपी में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई; रिटायर्ड परिवहन अधिकारी के घर पर छापेमारी, करोड़ोंं की नकदी और सोना-चांदी बरामद

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