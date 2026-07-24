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बागेश्वर में उरेडा अधिकारी 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, इस एवज में मांग रहा था घूस

बागेश्वर: उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं से रिश्वतखोरी के मामले सामने आते रहते हैं. ताजा मामला बागेश्वर जिले से सामने आया है. जहां विजिलेंस की टीम ने उरेडा यानी उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विभाग एजेंसी के एक अधिकारी को 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा है. वहीं, विजिलेंस की इस कार्रवाई से अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया.

10 से 15 हजार रुपए प्रति फाइल के हिसाब से मांग रहा था घूस: सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने सतर्कता अधिष्ठान में एक शिकायत की थी. जिसमें बताया था कि बागेश्वर में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विभाग एजेंसी (उरेडा) में सोलर प्लांटों की जेआईआर (JIR) कार्यालय में काफी समय से लंबित है, जिसको करने के लिए परियोजना अधिकारी धीरेंद्र पटवाल की ओर से प्रति फाइल 10 से 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही है.

जागरूक शिकायतकर्ता ने घूस देने के बजाय कर दी शिकायत: शिकायतकर्ता ने आगे कहा था कि वर्तमान में उसकी 4 फाइलें लंबित हैं, जिसके लिए 40,000 रुपए की मांग की जा रही है, लेकिन वो रिश्वत के पैसे नहीं देना चाहता है. वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई चाहता है. यह शिकायत मिलते ही विजिलेंस की टीम एक्टिव हुई और मामले की जांच कराई. जिसके तहत प्रथम दृष्टया जांच में शिकायत सही पाई गई.