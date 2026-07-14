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50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डीएससी कार्यालय के प्रधान लिपिक और सेवानिवृत्त शिक्षक पर एसीबी का शिकंजा

गुमला में 50 हजार रिश्वत लेने के मामले में डीएससी कार्यालय के प्रधान लिपिक और रिटायर शिक्षक को निगरानी की टीम ने दबोचा है.

BRIBE IN GUMLA
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 14, 2026 at 7:21 PM IST

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गुमला: एसीबी रांची की टीम ने गुमला जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएससी) कार्यालय में मंगलवार 14 जुलाई 2026 को छापेमारी कर 50 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए दो लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में कार्यालय के प्रधान सहायक रंजीत कुजूर और सेवानिवृत्त शिक्षक वत्सीय रविकांत शामिल हैं.

रिश्वत की मांग किस मामले में?

जानकारी के अनुसार, किसी शिक्षक के एरिया निकासी (क्षेत्र स्थानांतरण) मामले में रिश्वत की मांग की जा रही थी. शिकायत मिलने के बाद एसीबी रांची की टीम ने पहले गुप्त अनुसंधान किया और फिर कार्यालय में छापा मारकर दोनों को रिश्वत लेते हुए पकड़ा.

एसीबी डीएसपी का बयान (ETV Bharat)

कार्रवाई का तरीका

एसीबी की टीम चार वाहनों में सवार होकर 12 से अधिक अधिकारियों के साथ जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला के कार्यालय पहुंची. छापेमारी के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक नूर आलम अपने कार्यालय कक्ष में मौजूद थे. टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर रांची ले गई.

गिरफ्तार व्यक्तियों की पृष्ठभूमि

सेवानिवृत्त शिक्षक वत्सीय रविकांत अल्पसंख्यक शिक्षक संघ के नेता भी हैं. एसीबी अधिकारियों ने उनकी भूमिका पर अभी कुछ कहने से इनकार कर दिया है. उन्होंने बताया कि सभी पहलुओं की जांच चल रही है और रांची एसीबी कार्यालय से जल्द प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी.

एसीबी डीएसपी का बयान

एसीबी के डीएसपी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दोनों व्यक्तियों को फिलहाल गिरफ्तार कर रांची लाया जा रहा है. विस्तृत जानकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी जाएगी.

कुछ दिन पहले जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय तथा लघु सिंचाई विभाग के मंडल कार्यालय से रिश्वतखोरी के मामलों में कर्मचारियों की गिरफ्तारी हो चुकी है. इसके बावजूद 14 जुलाई 2026 को जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में फिर से दो लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया.

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