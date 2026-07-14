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50 हजार रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, डीएससी कार्यालय के प्रधान लिपिक और सेवानिवृत्त शिक्षक पर एसीबी का शिकंजा

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat )