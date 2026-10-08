बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, क्लर्क 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
दानापुर में निगरानी विभाग की विशेष टीम ने ₹20,000 रिश्वत लेते घूसखोर क्लर्क को रंगे हाथ गिरफ्तार किया. रिपोर्ट-राजेश कुमार
Published : October 8, 2026 at 8:06 PM IST
पटना: बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. विभाग ने दानापुर स्थित अवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय में पदस्थापित निम्नवर्ग लिपिक विजय कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया.
एम्स गोलंबर के पास से लिपिक गिरफ्तार
निगरानी विभाग ने लिपिक को एम्स गोलंबर के पास पान दुकान से गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के बाद पूरे अवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान निम्नवर्ग लिपिक विजय कुमार के रूप में की गई है.
जीपीएफ से भुगतान के एवज में मांगी रिश्वत
मिली जानकारी के अनुसार नौबतपुर थाना क्षेत्र के निसरपुरा-अमरपुरा निवासी राजेंद्र प्रसाद ने निगरानी विभाग से अपने जीपीएफ से करीब 6 लाख रुपये के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके वैध कार्य को पूरा करने के बदले कार्यालय में पदस्थापित लिपिक विजय कुमार अवैध रूप से रुपये की मांग कर रहा है.
शिकायत का कराया गया सत्यापन
शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की. ब्यूरो की ओर से शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाई गई. इसके बाद मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी लिपिक विजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.
विशेष टीम का गठन
शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया. पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेंहदी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें जांचकर्ता पुलिस निरीक्षक जहांगीर अंसारी सहित निगरानी विभाग के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे.
20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
योजना के अनुसार शिकायतकर्ता को आरोपी द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचाया गया. जैसे ही आरोपी विजय कुमार ने शिकायतकर्ता से 20 हजार रुपये रिश्वत की राशि ली, पहले से घात लगाए निगरानी टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. टीम ने उसके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद की.
आरोपी विजय कुमार विशेष न्यायालय में प्रस्तुत
लिपिक की गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम उसे अपने साथ ले गई और उससे पूछताछ की गई. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपी विजय कुमार को विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
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