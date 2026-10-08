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बिहार में निगरानी का बड़ा एक्शन, क्लर्क 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

दानापुर में पशुपालन विभाग का क्लर्क गिरफ्तार ( ETV Bharat )

निगरानी विभाग ने लिपिक को एम्स गोलंबर के पास पान दुकान से गिरफ्तार किया. इस कार्रवाई के बाद पूरे अवर प्रमंडल पशुपालन कार्यालय परिसर में हड़कंप मच गया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान निम्नवर्ग लिपिक विजय कुमार के रूप में की गई है.

जीपीएफ से भुगतान के एवज में मांगी रिश्वत

मिली जानकारी के अनुसार नौबतपुर थाना क्षेत्र के निसरपुरा-अमरपुरा निवासी राजेंद्र प्रसाद ने निगरानी विभाग से अपने जीपीएफ से करीब 6 लाख रुपये के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी. शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसके वैध कार्य को पूरा करने के बदले कार्यालय में पदस्थापित लिपिक विजय कुमार अवैध रूप से रुपये की मांग कर रहा है.

शिकायत का कराया गया सत्यापन

शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू की. ब्यूरो की ओर से शिकायत का सत्यापन कराया गया, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाई गई. इसके बाद मामले में केस दर्ज करते हुए आरोपी लिपिक विजय कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई.

विशेष टीम का गठन

शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग ने आरोपी को रंगेहाथ पकड़ने के लिए विशेष टीम का गठन किया. पुलिस उपाधीक्षक आसिफ इकबाल मेंहदी के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिसमें जांचकर्ता पुलिस निरीक्षक जहांगीर अंसारी सहित निगरानी विभाग के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे.