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रुड़की तहसील में पीआरडी जवान रिश्वत लेते गिरफ्तार, रकम लेकर भागे कर्मचारी की तलाश जारी

रुड़की तहसील कार्यालय में विजिलेंस का छापा ( फोटो सोर्स- ETV Bharat )