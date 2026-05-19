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करनाल में विजलेंस टीम ने रिश्वत लेते पटवारी को किया गिरफ्तार, जमाबंदी में नाम सुधार के लिए ले रहा 15 हजार रुपये का घूस

पटवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के असंध तहसील में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी पर जमीन की जमाबंदी नाम सुधार करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. 15000 रुपये में हुई डील: बताया जा रहा है कि पटवारी जमीन की जमाबंदी दरुस्त करने के नाम पर 25 हजार रुपए की मांग कर रहा था. पीड़ित की जमीन का मामला था इसलिए उन्होंने 15000 रुपए में मामला सेट किया था. पीड़ित ने परेशान होकर करनाल विजिलेंस को शिकायत की और शिकायत आधार पर करनाल से विजिलेंस अधिकारी परवीन कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर पटवारी को पंद्रह हजार रुपये लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है.