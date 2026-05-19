करनाल में विजलेंस टीम ने रिश्वत लेते पटवारी को किया गिरफ्तार, जमाबंदी में नाम सुधार के लिए ले रहा 15 हजार रुपये का घूस
जमाबंदी में नाम दरुस्त करने के नाम पर 15 हजार रुपये घूस लेते विजलेंस की टीम ने पटवारी को गिरफ्तार किया है.
Published : May 19, 2026 at 5:37 PM IST
करनाल: जिले के असंध तहसील में विजिलेंस विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पटवारी को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी पर जमीन की जमाबंदी नाम सुधार करवाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है.
15000 रुपये में हुई डील: बताया जा रहा है कि पटवारी जमीन की जमाबंदी दरुस्त करने के नाम पर 25 हजार रुपए की मांग कर रहा था. पीड़ित की जमीन का मामला था इसलिए उन्होंने 15000 रुपए में मामला सेट किया था. पीड़ित ने परेशान होकर करनाल विजिलेंस को शिकायत की और शिकायत आधार पर करनाल से विजिलेंस अधिकारी परवीन कुमारी के नेतृत्व में टीम गठित कर पटवारी को पंद्रह हजार रुपये लेते रंगे हाथो गिरफ्तार किया है.
क्या बोले पीड़ितः शिकायतकर्ता मालक सिंह ने बताया कि "जमीन की नई जमाबंदी में उनका नाम नहीं था, जबकि पुरानी जमाबंदी में उनका नाम था जिसको ठीक करवाने के नाम पर जयवीर नामक पटवारी ने उनसे पच्चीस हजार की मांग की जबकि सौदा पन्द्रह हजार में तय हुआ था. फिर भी पटवारी चक्कर पे चक्कर कटवा रहा था, जिसको लेकर करनाल विजिलेंस टीम को मिले जिसने शिकायत पर अमल करते हुए आज पटवारी जयवीर को रंगे हाथो पकड़ लिया है."
पूछताछ के लिए आरोपी को रिमांड पर लेगी पुलिस: विजिलेंस इंस्पेक्टर निर्मल ने बताया कि "शिकायतकर्ता मालक सिंह ने इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दी थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया. तय स्थान पर जैसे ही पटवारी ने 15 हजार रुपये की रिश्वत ली, विजिलेंस टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. हालांकि पटवारी के द्वारा शिकायतकर्ता को कहा गया था कि इसमें तहसीलदार और दूसरे साथियों को भी पैसे देने हैं. आरोपी को न्यायालय में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा और पूछताछ की जाएगी कि इस प्रकार के मामलों में उनके साथ और कौन-कौन लोग शामिल है."