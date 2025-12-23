ETV Bharat / state

यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में बनेगा विजिलेंस सिस्टम; पारदर्शिता के लिये अधिकारी की होगी नियुक्ति, प्रस्तावित टीईटी परीक्षा को लेकर निर्णय जल्द

जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक, मंगलवार को हुई पहली बैठक में लिये गये अहम फैसले.

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 8:01 PM IST

5 Min Read
प्रयागराज : यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार को पहली बैठक हुई. इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. आयोग ने अपने कामकाज में पारदर्शिता और परीक्षा प्रक्रिया की शुचिता के लिए आंतरिक विजिलेंस प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है. इसके तहत आयोग में विजिलेंस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी.

आयोग जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर : जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक, बैठक में यह भी तय किया गया कि लंबे समय से स्थगित चल रही टीजीटी, पीजीटी और शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर अब ठोस पहल की जाएगी. आयोग ने परीक्षा नियंत्रक को निर्देश दिया है कि अन्य भर्ती एजेंसियों और आयोगों के परीक्षा कैलेंडर का अध्ययन कर एक व्यवहारिक समय सारिणी तैयार की जाए. इसके आधार पर इन परीक्षाओं की तिथियां तय होंगी और परीक्षा केंद्रों के चयन से लेकर एजेंसियों की नियुक्ति तक की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरी की जाएगी. आयोग का उद्देश्य एक स्पष्ट परीक्षा कैलेंडर जारी करना है, ताकि अभ्यर्थियों को असमंजस की स्थिति से बाहर निकाला जा सके.

सहायक आचार्य साक्षात्कार पर शीघ्र लिया जाएगा निर्णय : टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाएं विभिन्न कारणों से पिछले कुछ समय से टलती रही हैं, जबकि सहायक आचार्य भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार की प्रक्रिया भी लंबित है. आयोग की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और कहा गया कि लंबित बिंदुओं के परीक्षण के बाद सहायक आचार्य साक्षात्कार पर शीघ्र निर्णय लिया जाएगा. इसके अलावा आयोग ने न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन से जुड़े मामलों पर भी विचार किया. पिछले दिनों कई भर्तियां और परीक्षाएं कानूनी प्रक्रियाओं में उलझी रही हैं, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष देखने को मिला.

आयोग के जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह का कहना है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 29 और 30 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है. मंगलवार को हुई बैठक में परीक्षा नियंत्रक से कहा गया है कि वह रिपोर्ट बनाकर दें कि जो परीक्षा की पूर्व घोषित तिथियां हैं, उन पर परीक्षा हो पाएंगी या नहीं, आयोग को अवगत कराएं. परीक्षा नियंत्रक की ओर से टीईटी परीक्षा को लेकर आयोग को रिपोर्ट देने के बाद ही यह तय होगा कि टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को निर्धारित तिथि पर होगी या इसे स्थगित किया जाएगा. आयोग ने अभी परीक्षा स्थगित करने का कोई निर्णय नहीं लिया है. उनका कहना है कि आयोग इस पर बहुत जल्द निर्णय लेगा.

प्रतियोगी छात्रों ने दिया धरना, सौंपा ज्ञापन : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विज्ञापन संख्या–51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुई व्यापक विसंगति, धांधली एवं अनियमितताओं के विरोध में प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को आयोग पर धरना दिया. छात्रों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सामने आठवीं बार ज्ञापन सौंपते हुए परीक्षा को निरस्त कर पुनः निष्पक्ष परीक्षा कराए जाने की मांग की. इस दौरान प्रतियोगी आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष प्रशांत कुमार से मिलकर ज्ञापन सौंपा और स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक इस परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक छात्र आंदोलन जारी रखेंगे.

यह पहला अवसर था जब छात्रों ने आयोग के नए अध्यक्ष प्रशांत कुमार से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात कर अपनी बात रखी. प्रतियोगियों की प्रमुख मांग में विज्ञापन संख्या–51 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को तत्काल निरस्त कर पुनः निष्पक्ष परीक्षा (Re-Exam) कराने की है. प्रतिनिधिमंडल में लालता प्रसाद, मनीष कुमार सिंह, अरविंद कुमार उपाध्याय एवं अवनीश यादव शामिल रहे.

आयोग के जनसंपर्क अधिकारी संजय सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि प्रतियोगियों ने अध्यक्ष से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है. ज्ञापन के साथ लगाए गए आरोपों से संबंधित प्रमाण भी दिए गए हैं. इस संबंध में एक जांच कमेटी गठित करने का आयोग ने निर्णय लिया गया है. जल्द ही इस पर जांच के बाद आयोग फैसला लेगा.


2023 में बना था आयोग : उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन अगस्त 2023 में किया गया था. इसका उद्देश्य राज्य में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़ी विभिन्न शिक्षक भर्तियों को एक ही आयोग के तहत लाकर प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना था. इसके तहत पूर्व में कार्यरत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जैसे निकायों की जिम्मेदारियां इस आयोग को सौंपी गईं. हालांकि आयोग के गठन के बाद अभी तक एक भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है.

पिछले दिनों आयोग की अध्यक्ष रहीं कीर्ति पांडेय ने इस्तीफा दे दिया था, तभी से आयोग के अध्यक्ष का पद खाली चल रहा था. सूचित राम को आयोग का अस्थाई अध्यक्ष बनाया तो गया पर कोई निर्णय नहीं हो सका. आयोग का काम वहीं का वहीं ठप पड़ा रहा. अब सरकार ने उत्तर प्रदेश के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी रहे प्रशांत कुमार को आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है.

