ETV Bharat / state

रिटायर्ड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी; फाॅर्म हाउस पर भी पहुंची टीम, आय से अधिक संपत्ति का आरोप

एसपी राजीव कुमार ने बताया कि आय से अधिक सम्पत्ति का दर्ज किया गया था मुकदमा.

विजिलेंस की छापेमारी
विजिलेंस की छापेमारी (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 1, 2025 at 4:02 PM IST

|

Updated : November 1, 2025 at 5:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सहारनपुर : जिले में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में विजिलेंस विभाग ने शनिवार सुबह सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की. एसपी विजिलेंस राजीव कुमार के नेतृत्व में मेरठ विजिलेंस टीम ने बृजेश नगर और पेपर रोड स्थित एक फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की है.

विजिलेंस की छापेमारी (Video credit: ETV Bharat)

टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया है. विजिलेंस की इस कार्यवाही से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. विजिलेंस टीम सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी छापेमारी की वीडियोग्राफी की जा रही है. सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है.

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि विजिलेंस के एसपी राजीव कुमार ने पुलिस फोर्स की मांग की थी. एसपी विजिलेंस के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स भेजी गई है. एसपी राजीव कुमार ने बताया कि प्रेमवीर सिंह राणा यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. उनके ख़िलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज किया ग़या था, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है.



गौरतलब है कि 22 सितंबर, 2025 को प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान मेरठ थाने में मामला दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी आय से लगभग ₹2.92 करोड़ अधिक थी, जिसका वह कोई ठोस कारण नहीं बता सके.



सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा शामली जिले के कैराना थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे. सेवा के दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली और नोएडा समेत कई जिलों में अपनी सेवाएं दीं. इस दौरान उन पर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

यह भी पढ़ें : पीलीभीत में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार; जमीन बंटवारी की रिपोर्ट में हेराफेरी करने की हुई थी डील

Last Updated : November 1, 2025 at 5:20 PM IST

TAGGED:

SAHARANPUR NEWS
VIGILANCE RAID IN SAHARANPUR
RETIRED INSPECTOR IN SAHARANPUR
DISPROPORTIONATE ASSETS
SAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.