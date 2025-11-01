रिटायर्ड इंस्पेक्टर के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी; फाॅर्म हाउस पर भी पहुंची टीम, आय से अधिक संपत्ति का आरोप
एसपी राजीव कुमार ने बताया कि आय से अधिक सम्पत्ति का दर्ज किया गया था मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 1, 2025 at 4:02 PM IST|
Updated : November 1, 2025 at 5:20 PM IST
सहारनपुर : जिले में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में विजिलेंस विभाग ने शनिवार सुबह सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा के घर और फार्म हाउस पर छापेमारी की. एसपी विजिलेंस राजीव कुमार के नेतृत्व में मेरठ विजिलेंस टीम ने बृजेश नगर और पेपर रोड स्थित एक फार्म हाउस समेत कई ठिकानों पर एक साथ कार्यवाही की है.
टीम ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, संपत्ति से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डेटा जब्त किया है. विजिलेंस की इस कार्यवाही से हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. विजिलेंस टीम सुबह से ही घटनास्थल पर मौजूद है और पूरी छापेमारी की वीडियोग्राफी की जा रही है. सेवानिवृत्त पुलिस इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का आरोप है.
एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि विजिलेंस के एसपी राजीव कुमार ने पुलिस फोर्स की मांग की थी. एसपी विजिलेंस के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स भेजी गई है. एसपी राजीव कुमार ने बताया कि प्रेमवीर सिंह राणा यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे. उनके ख़िलाफ आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज किया ग़या था, जिसके चलते यह कार्रवाई की जा रही है.
गौरतलब है कि 22 सितंबर, 2025 को प्रेमवीर सिंह राणा के खिलाफ सतर्कता अधिष्ठान मेरठ थाने में मामला दर्ज किया गया था. जांच में पता चला कि उनकी संपत्ति उनकी आय से लगभग ₹2.92 करोड़ अधिक थी, जिसका वह कोई ठोस कारण नहीं बता सके.
सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर प्रेमवीर सिंह राणा शामली जिले के कैराना थाने के प्रभारी निरीक्षक के पद पर कार्यरत थे. सेवा के दौरान उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, शामली और नोएडा समेत कई जिलों में अपनी सेवाएं दीं. इस दौरान उन पर करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
यह भी पढ़ें : पीलीभीत में लेखपाल रिश्वत लेते गिरफ्तार; जमीन बंटवारी की रिपोर्ट में हेराफेरी करने की हुई थी डील