ETV Bharat / state

बिहार में दनादन एक्शन, सर्वे अमीन से लेकर घूसखोर आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार

सुपौल/समस्तीपुर : बिहार में निगरानी विभाग का एक्शन लगातार जारी है. राज्य के विभिन्न जिलों में घूसखोर सरकारी कर्मचारी और अधिकारी की गिरफ्तारी हो रही है. इसी कड़ी में सुपौल और समस्तीपुर में दबिश दी गई. इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है.

सुपौल में सर्वे अमीन गिरफ्तार : निर्मली नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित नाग मंदिर के पास मंगलवार को निगरानी विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सर्वे अमीन विक्रम कुमार को 20 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया.

50 हजार मांगी गई थी रिश्वत : प्राप्त जानकारी के अनुसार, मरौना अंचल क्षेत्र के खोरमा गांव निवासी रिटायर्ड दफादार जय नारायण यादव से जमीन सर्वे के नाम पर रिश्वत की मांग की जा रही थी. आरोप है कि सर्वे अमीन विक्रम कुमार ने कुल 50 हजार रुपये की मांग की थी. शिकायतकर्ता द्वारा रकम दो किश्तों में देने की सहमति के बाद पहली किश्त के रूप में 20 हजार रुपये देने के लिए मंगलवार को नाग मंदिर के पास बुलाया गया था. इससे पहले जय नारायण यादव ने पूरे मामले की शिकायत निगरानी विभाग में दर्ज कराई थी.

जाल बिछाया और दबोचा : शिकायत की सत्यता की जांच के बाद पटना से आई निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाया और जैसे ही सर्वे अमीन ने रिश्वत की राशि ली, टीम ने उसे मौके पर ही धर दबोचा. स्थानीय लोगों ने निगरानी विभाग की इस सख्त कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में निश्चित रूप से मदद मिलेगी.

''आरोपी सर्वे अमीन को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे पटना ले जाया जा रहा है, जहां आगे की पूछताछ और कार्रवाई की जाएगी. आरोपी सर्वे अमीन निर्मली नगर के वार्ड नंबर1 में बद्री नारायण साह के मकान में किराए पर रह रहा था. वहीं रुपये लेकर रिटायर्ड दफादार को बुलाया गया था.''- नरेंद्र कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, निगरानी विभाग, पटना

समस्तीपुर में आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार : दलसिंहसराय में निगरानी विभाग ने कार्रवाई करते हुए विद्यापतिनगर एवं उजियारपुर के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश भगत को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी राजेश कुमार को निगरानी ने दलसिंहसराय स्थित काली चौक के निकट किराया के आवास से गिरफ्तार किया है.