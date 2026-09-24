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बिहार के डीटीओ कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, 15 हजार रिश्वत लेते नंदलाल गिरफ्तार

बिहार में एक बार फिर से विजिलेंस का एक्शन देखने को मिला है. इस बार डीटीओ कार्यालय में धावा बोला गया. रिपोर्ट- आशीष कुमार.

Vigilance raid In Supaul
गिरफ्त में आया नंदलाल कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 6:38 PM IST

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सुपौल : बिहार के सुपौल में एक्शन देखने को मिला है. जिला मुख्यालय स्थित जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गुरुवार दोपहर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक डेटा ऑपरेटर को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर की पहचान नंदलाल कुमार के रूप में हुई है. कार्रवाई के बाद डीटीओ कार्यालय में अधिकारियों और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया.

सुपौल में निगरानी विभाग की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, मो. अजहर अली की शिकायत पर निगरानी विभाग की टीम गुरुवार को DTO कार्यालय पहुंची. टीम ने कार्यालय में प्रवेश करते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की एक कार को बिहार नंबर में ट्रांसफर कराने के एवज में डेटा ऑपरेटर नंदलाल कुमार द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की.

Vigilance raid In Supaul
सुपौल का जिला परवहन कार्यालय (ETV Bharat)

दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाला गया

कार्यालय परिसर में टीम के पहुंचते ही कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. निगरानी अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों से पूछताछ करने के साथ कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों और रिकॉर्ड की भी जांच की. कार्रवाई के दौरान कार्यालय में लोगों की आवाजाही पर भी निगरानी टीम की नजर रही. बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग की टीम गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर से पूछताछ कर रही है तथा मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.

घूस ना देकर निगरानी के पास पहुंचे

निगरानी डीएसपी विंध्याचल प्रसाद ने बताया कि दिल्ली नंबर की एक कार को बिहार नंबर में तब्दील करने के एवज में डाटा ऑपरेटर द्वारा 15 हजार रुपए की घूस मांगी जा रही थी. आवेदक ललितग्राम निवासी अजहर अली ने घूस ना देकर निगरानी पटना में शिकायत दर्ज की.

''शिकायत दर्ज होने के बाद आरोप का सत्यापन किया गया. मामला सत्य पाए जाने पर धावा दल का गठन किया गया. जिसके बाद डाटा ऑपरेटर नंद लाल कुमार को 15 हजार रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया. धावा दल में इस्पेक्टर राजेश कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश कुमार निराला सहित 09 सदस्यीय टीम शामिल थे.''- विंध्याचल प्रसाद, निगरानी डीएसपी, पटना

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