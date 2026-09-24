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बिहार के डीटीओ कार्यालय में निगरानी की छापेमारी, 15 हजार रिश्वत लेते नंदलाल गिरफ्तार

सुपौल : बिहार के सुपौल में एक्शन देखने को मिला है. जिला मुख्यालय स्थित जिला परिवहन कार्यालय (डीटीओ) में गुरुवार दोपहर निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक डेटा ऑपरेटर को 15 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर की पहचान नंदलाल कुमार के रूप में हुई है. कार्रवाई के बाद डीटीओ कार्यालय में अधिकारियों और कर्मियों के बीच हड़कंप मच गया.

सुपौल में निगरानी विभाग की कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, मो. अजहर अली की शिकायत पर निगरानी विभाग की टीम गुरुवार को DTO कार्यालय पहुंची. टीम ने कार्यालय में प्रवेश करते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि दिल्ली नंबर की एक कार को बिहार नंबर में ट्रांसफर कराने के एवज में डेटा ऑपरेटर नंदलाल कुमार द्वारा 15 हजार रुपये रिश्वत की मांग की गई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जाल बिछाकर कार्रवाई की.

सुपौल का जिला परवहन कार्यालय (ETV Bharat)

दस्तावेजों और रिकॉर्ड को खंगाला गया

कार्यालय परिसर में टीम के पहुंचते ही कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी की स्थिति बन गई. निगरानी अधिकारियों ने संबंधित कर्मियों से पूछताछ करने के साथ कार्यालय में मौजूद दस्तावेजों और रिकॉर्ड की भी जांच की. कार्रवाई के दौरान कार्यालय में लोगों की आवाजाही पर भी निगरानी टीम की नजर रही. बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग की टीम गिरफ्तार डेटा ऑपरेटर से पूछताछ कर रही है तथा मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है.