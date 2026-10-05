सोनीपत में विजिलेंस का छापा, 90 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार
सोनीपत में विजिलेंस की टीम ने पटवारी को 90 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया.
Published : October 5, 2026 at 4:01 PM IST
सोनीपतः जिले के गन्नौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. भिवानी से पहुंची विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को उसके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी की पहचान सचिन शर्मा के रूप में हुई है. आरोप है कि पटवारी ने रामनगर स्थित फैक्ट्री की जमीन को मॉर्गेज कराने की एवज में दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.
गन्नौर में पटवारी के पद पर तैनात है सचिन शर्माः शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस ने जाल बिछाया और 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी को दबोच लिया. कार्रवाई के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. विजिलेंस ने गन्नौर में तैनात पटवारी सचिन शर्मा को 90 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. पटवारी ने रामनगर स्थित एक फैक्ट्री की जमीन को मॉर्गेज कराने की एवज में शिकायतकर्ता से दो लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. रिश्वत की मांग से परेशान पीड़ित ने मामले की शिकायत विजिलेंस को दी.
भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी हो रही है जांचः शिकायत के बाद भिवानी विजिलेंस टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई और पटवारी को उसके कार्यालय में ही रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया. विजिलेंस टीम ने आरोपी के कब्जे से 90 हजार रुपये की रिश्वत राशि बरामद की है. पटवारी की गिरफ्तारी के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया. फिलहाल विजिलेंस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है. रिश्वत लेने के मामले में आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है. साथ ही मामले में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका और भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है.