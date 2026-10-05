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सोनीपत में विजिलेंस का छापा, 90 हजार रुपये रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार

सोनीपत में विजिलेंस का छापा ( ETV Bharat )

सोनीपतः जिले के गन्नौर में भ्रष्टाचार के खिलाफ विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. भिवानी से पहुंची विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए एक पटवारी को उसके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी पटवारी की पहचान सचिन शर्मा के रूप में हुई है. आरोप है कि पटवारी ने रामनगर स्थित फैक्ट्री की जमीन को मॉर्गेज कराने की एवज में दो लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.