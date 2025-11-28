ETV Bharat / state

बिहार में राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, प्राइवेट ऑफिस बनाकर ले रहा था घूस

बिहार में एक बार फिर से निगरानी विभाग का एक्शन देखने को मिला है. राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. पढ़ें खबर

गिरफ्त में आया राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 28, 2025 at 4:13 PM IST

सिवान : बिहार के विभिन्न जिलों में विजिलेंस डिपार्टमेंट के रेड की खबर अक्सर ही सामने आती रहती है. शिकायत मिलते ही अधिकारी एक्शन में आते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाते हैं. कुछ ऐसा ही नजारा सिवान में भी देखने को मिला.

सिवान में निगरानी का छापा : हसनपुरा प्रखंड क्षेत्र के गोपालपुर गांव में शुक्रवार को विजिलेंस की छह सदस्यीय टीम ने कार्रवाई की. विजिलेंस की टीम हसनपुरा अंचल में पदस्थापित राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा के प्राइवेट ऑफिस पर पहुंची. आरोप था कि एक व्यक्ति के द्वारा काम के बदले ₹65000 की मांग की गयी थी. जिसकी सूचना उन्होंने विजिलेंस की टीम को दी थी.

राजस्व कर्मचारी के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर को दबोचा गया : इसके बाद आज विजिलेंस की टीम ने भ्रष्टाचारी राजस्व कर्मचारी को 15 हजार रुपए कैश लेते रंगे हाथों पकड़ लिया. टीम ने वहां मौजूद एक निजी कंप्यूटर ऑपरेटर धनंजय को भी हिरासत में ले लिया है. यही नहीं प्राइवेट ऑफिस के बाहर एक कार भी बरामद हुई है. जिसको विजिलेंस की टीम स्थानीय थाने के हवाले कर दिया है.

बरामद की गई कार (ETV Bharat)

कर्मचारियों में मचा हड़कंप : विजिलेंस टीम में डीएसपी श्याम बाबू के नेतृत्व में 6 लोग शामिल थे. इस कार्रवाई के बाद पूरे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. गिरफ्तार करने के बाद आरोपी राजस्व कर्मचारी दिलीप कुमार सिन्हा से पहले सिवान के अतिथि गृह में पूछताछ की भी गयी. इसके बाद राजस्व कर्मचारी को पटना ले जाया गया.

''हसनपुरवा निवासी शिकायतकर्ता श्रेषराज सिंह ने 10 नवंबर को विजिलेंस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा गया था कि दिलीप कुमार सिन्हा द्वारा परिमार्जन के नाम पर 65 हजार रुपये की अवैध मांग की जा रही है. शिकायतकर्ता का आरोप था कि पैसे नहीं देने पर दिलीप ने उनके आवेदन को दो बार रद्द कर दिया. इसके बाद दिलीप ने पार्ट वाइज रुपये देने की बात कही, जिसके तहत पहले चरण में 15 हजार रुपये की मांग की गई थी.''- श्याम बाबू, डीएसपी, विजिलेंस विभाग

दो दिन पहले मामला हुआ था दर्ज : डीएसपी ने बताया कि शिकायत की जांच के लिए विजिलेंस टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन कराया. जांच में शिकायत सत्य पाई गई, जिसके बाद 26 नवंबर को दिलीप के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. शुक्रवार को तय योजना के तहत छह सदस्यीय टीम गोपालपुर स्थित दिलीप के निजी कार्यालय पर पहुंची. इसी दौरान शिकायतकर्ता से 15 हजार रुपये लेते हुए दिलीप को रंगे हाथों पकड़ लिया गया.

भेजा जाएगा जेल : डीएसपी श्याम बाबू ने बताया कि दिलीप और धनंजय दोनों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है. प्रारंभिक जांच के बाद दिलीप को हिरासत में लेकर पटना विजिलेंस दफ्तर ले जाया जाएगा. यदि जांच में धनंजय की संलिप्तता साबित होती है तो उसे भी विधि-सम्मत कार्रवाई के तहत पटना ले जाया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल भेजा जाएगा.

