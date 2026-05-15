बिहार में रिश्वत लेते जूनियर इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार, निगरानी विभाग की बड़ी कार्रवाई
बिहार के कई जिलों में निगरानी विभाग का एक्शन देखने को मिलता है. इसी कड़ी में सीतामढ़ी में कार्रवाई की गई. पढ़ें खबर
Published : May 15, 2026 at 4:39 PM IST
सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक घूसखोर जूनियर इंजीनियर (JE) को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई के बाद पुपरी नगर परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया. गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान पुपरी नगर परिषद में तैनात जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा उर्फ गोपाल कुमार के रूप में हुई है.
सीतामढ़ी में जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार : जानकारी के अनुसार, निगरानी विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि नगर परिषद कार्यालय में विकास कार्यों और भुगतान से जुड़े मामलों में रिश्वत की मांग की जा रही है. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि JE विजय कुमार शर्मा काम कराने और फाइल आगे बढ़ाने के एवज में मोटी रकम की मांग कर रहा था. शिकायत की सत्यता जांचने के बाद निगरानी विभाग ने जाल बिछाकर कार्रवाई की योजना बनाई.
145000 मांगी थी घूस : संवेदक राज भूषण कुमार का कहना है कि जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा ने एक लाख पैंतालीस हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. इसके बाद राज भूषण ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग में की. जिसके बाद विजलेंस की टीम एक्शन में आ गई.
जाल बिछाकर गिरफ्तार किया : शिकायत की पुष्टि होने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने विशेष रणनीति के तहत कार्रवाई की. जैसे ही गोपाल कुमार रिश्वत की रकम ले रहा था, टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. गिरफ्तारी के साथ ही मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.
पूछताछ के लिए टीम ले गई अपने साथ : निगरानी विभाग की इस कार्रवाई के दौरान कार्यालय परिसर में काफी देर तक हलचल बनी रही. टीम ने आरोपी के पास से रिश्वत की पूरी राशि बरामद कर ली है. इसके बाद आरोपी को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई. निगरानी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. साथ ही उससे जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जाएगी. जरूरत पड़ने पर उसके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा सकती है.
''एक संवेदक राज भूषण कुमार के द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी थी. मामले को गंभीरता से लेते हुए जाल बिछाकर कार्रवाई की गयी और पैसों के साथ जेई गोपाल कुमार गिरफ्तार किया गया.''- पवन कुमार, डीएसपी, निगरानी
लोगों में दिखी खुशी : स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद कार्यालय में लंबे समय से भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही थीं. आम लोगों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे. बिना पैसे दिए फाइल आगे नहीं बढ़ती थी. ऐसे में निगरानी विभाग की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है.
अधिकारी और कर्मचारियों में बेचैनी : वहीं, इस घटना के बाद नगर परिषद कार्यालय के कर्मचारियों और अधिकारियों में भी बेचैनी देखी जा रही है. कार्रवाई की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा का माहौल गर्म हो गया. लोग इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा संदेश मान रहे हैं.
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