ETV Bharat / state

बिहार में डिप्टी कमिश्नर के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, 1 करोड़ 84 लाख का है मामला

शिवहर के डीडीसी बृजेश कुमार पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया है. कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है. पढ़ें

VIGILANCE RAID IN SHEOHAR
खंगाले जा रहे कागजात (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 24, 2026 at 1:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवहर : बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त अभियान जारी है. इसी के तहत विशेष निगरानी इकाई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. शिवहर के उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बृजेश कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया है. इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है.

आय से अधिक संपत्ति का मामला : विशेष निगरानी इकाई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) की धाराओं 13(1)(b), 13(2) और 12 के तहत कांड संख्या 11/2026 दर्ज किया है. आरोप है कि बृजेश कुमार ने अपने सेवा काल के दौरान विभिन्न पदों पर रहते हुए अवैध रूप से लगभग 1 करोड़ 84 लाख 32 हजार 900 रुपये की संपत्ति अर्जित की, जो उनके ज्ञात आय स्रोतों से अधिक है.

VIGILANCE RAID IN SHEOHAR
जांच करने पहुंची निगरानी की टीम (ETV Bharat)

विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी : मंगलवार सुबह करीब 8 बजे से ही निगरानी टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी. विशेष न्यायाधीश (निगरानी, पटना) द्वारा जारी सर्च वारंट के आधार पर शिवहर, मुजफ्फरपुर, बेतिया और सीतामढ़ी में सरकारी कार्यालयों और आवासीय परिसरों में कार्रवाई जारी है. शिवहर स्थित सरकारी आवास के बाद समाहरणालय कार्यालय में भी तलाशी ली जा रही है.

कई अहम खुलासे की उम्मीद : छापेमारी के दौरान टीम द्वारा महत्वपूर्ण दस्तावेज, निवेश से जुड़े कागजात और संपत्ति के अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि जांच के दौरान कई अहम खुलासे हो सकते हैं, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ सकती है.

छापेमारी को लेकर क्या बोले DSP? : विशेष निगरानी इकाई के डीएसपी लव कुमार ने बताया कि केस संख्या 16/26 आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल छापेमारी जारी है और विभिन्न ठिकानों से जुटाई जा रही जानकारी को संकलित किया जा रहा है.

VIGILANCE RAID IN SHEOHAR
बृजेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी (ETV Bharat)

''अब तक करीब 1 करोड़ 86 लाख रुपये की अवैध संपत्ति से जुड़े तथ्य सामने आ चुके हैं, जबकि जांच अभी जारी है. आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना है. यह कार्रवाई राज्य में लागू जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की जा रही है. प्रारंभिक जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तेज की जाएगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.''- लव कुमार, डीएसपी, विशेष निगरानी इकाई

महकमे में मचा हड़कंप : फिलहाल तलाशी अभियान लगातार जारी है और पूरे मामले पर निगरानी विभाग की पैनी नजर बनी हुई है. इस कार्रवाई को प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. वैसे इस कार्रवाई के बाद अंदरखाने सुगबुगाहट तेज हो गई है.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में घूसखोर महिला BPRO गिरफ्तार, निगरानी ने रंगे हाथों पकड़ा

बिहार में निगरानी की बड़ी कार्रवाई, पंकज कुमार के ठिकानों से 32 लाख नकद और 1.31 करोड़ के हीरे-सोने के जेवर बरामद

बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार, निगरानी ने घूसखोर डेयरी अधिकारी को किया गिरफ्तार

घूसखोर सहायक अभियंता गिरफ्तार, निगरानी ने 5 लाख रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

TAGGED:

DDC BRIJESH KUMAR
बृजेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी
SVU RAID IN SHEOHAR
शिवहर में निगरानी का छापा
VIGILANCE RAID IN SHEOHAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.